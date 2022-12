Plaidoyer de culpabilité pour haine et incendie criminel dans l’incendie d’un centre islamique

CAPE GIRARDEU, Missouri (AP) – Un homme a plaidé coupable à des accusations de crime haineux et d’incendie criminel pour avoir mis le feu à un centre islamique dans le sud-est du Missouri il y a deux ans, a annoncé mardi le ministère américain de la Justice.

Nicholas John Proffitt, 44 ans, a plaidé dans l’affaire de l’incendie du Centre islamique de Cape Girardeau le 24 avril 2020, qui était le premier jour du mois sacré islamique du Ramadan, a indiqué le département. C’était la deuxième fois qu’il attaquait le bâtiment.

Une vidéo de sécurité montrait Proffitt brisant la vitre du bâtiment et jetant deux conteneurs à l’intérieur. Il est ensuite entré, a versé le contenu de deux récipients de la taille d’un gallon dans le hall et le couloir et a allumé l’incendie, selon les archives judiciaires.

Une douzaine de personnes se trouvaient à l’intérieur à ce moment-là mais s’en sont sorties indemnes. L’incendie a rendu le bâtiment impropre à une utilisation en tant que centre.

Proffitt a admis avoir mis le feu en raison de la nature religieuse du bâtiment, ont déclaré les procureurs.

Son défenseur public n’a pas immédiatement répondu à un appel téléphonique après les heures de bureau demandant des commentaires.

La peine est fixée au 22 mai. Proffitt encourt jusqu’à 20 ans de prison pour dommages aux biens religieux et un minimum obligatoire de 10 ans, consécutifs à toute autre peine, pour avoir utilisé le feu pour commettre un crime fédéral. Il pourrait également être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque accusation.

En 2009, Proffitt a plaidé coupable aux accusations portées contre lui pour avoir jeté des pierres qui ont endommagé la même mosquée et un véhicule dans le parking. Il a été condamné à trois ans de prison dans cet incident.

