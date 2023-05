Plaidoyer de culpabilité dans le vol de PAC à l’école primaire de Kelowna

Un cas impliquant le vol des fonds du conseil consultatif des parents d’élèves est résolu et un autre reste non résolu.

La semaine dernière, Andrea Blanchard a comparu devant le tribunal pour plaider coupable à un chef d’accusation de vol de plus de 5 000 $ lié à l’enquête sur le vol de plus de 20 000 $ du compte bancaire du South Rutland Elementary PAC en 2019.

Blanchard, qui était bénévole au sein de l’exécutif du South Rutland PAC, doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 27 juillet pour un rapport présentenciel.

Pendant ce temps, l’enquête sur un vol similaire de plus de 20 000 $ au cours de la même année scolaire en 2018 au PAC de l’école élémentaire Glenrosa à West Kelowna semble toucher à sa fin.

Agent des relations avec les médias de la GRC de West Kelowna Const. Mike Della-Paolera a déclaré que l’enquête était terminée et que des recommandations avaient été transmises au service des poursuites de la Colombie-Britannique en février, mais qu’il continuait d’y avoir des allers-retours entre la Couronne et la police sur certains aspects de l’enquête.

Dans les deux cas, les parents et autres donateurs se sont précipités pour remplacer les fonds manquants, utilisés pour payer les activités scolaires, les repas chauds, les fournitures scolaires et les sorties éducatives non inclus dans le budget de fonctionnement du district scolaire.

Les PAC de l’époque ont également été invités à revoir leurs procédures de comptabilité et de gestion de l’argent afin de se protéger de manière adéquate contre de futurs vols.

Cinq ans plus tard, Simon Adams, président du Central Okanagan Parent Advisory Council, affirme que des mesures ont été mises en place au cours des deux dernières années pour aider les PAC des écoles individuelles à éviter le risque de vol d’argent.

Adams a déclaré que l’exécutif du PAC du district scolaire n’était pas impliqué dans la gestion des fonds des PAC des écoles individuelles.

Mais l’exécutif a pris trois mesures pour aider les PAC scolaires à gérer leur propre gestion de fonds :

• offert des cliniques sur la façon de moderniser ou de mettre à jour les règlements administratifs existants du PAC sur les activités de gouvernance, y compris les exigences de double signature pour les retraits ou les fonds ou les paiements par un PAC individuel;

• afin d’éviter tout malentendu, que tous les états financiers présentés aux parents soient également étayés par des relevés bancaires pour vérifier que les deux sont alignés ; et

• pour les membres autorisés du PAC de ne pas utiliser les services bancaires en ligne ou les cartes de crédit pour toute transaction financière.

« Nous pensons que suivre ces étapes contribuera grandement à éliminer la possibilité de malversations », a déclaré Adams.

