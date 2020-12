Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le Premier ministre tente d’étouffer la panique à l’achat au milieu du chaos des ports

Boris Johnson a déclaré qu’il espérait que le chaos frontalier serait réglé « dans quelques heures » après un appel téléphonique avec Emmanuel Macron. Le Premier ministre a rassuré le public sur le fait qu’il n’était pas nécessaire de paniquer pour acheter, l’un des plus grands supermarchés britanniques ayant averti que les fermetures de frontières en cours pourraient entraîner une crise imminente des salades. Des acheteurs ont été vus faire la queue à l’aube pour obtenir de la nourriture après que la France ait temporairement arrêté des camions traversant la Manche à Douvres, provoquant des files de camions le long de l’autoroute dans le Kent. Lors d’un briefing à Downing Street, M. Johnson a insisté sur le fait que l’action française ne concernait que 20% de marchandises en provenance et à destination du continent. M. Macron a déclaré à son cabinet qu’il pourrait imposer des «tests systématiques» comme condition pour les ressortissants français de rentrer chez eux. Encore Ambrose Evans-Pritchard analyse pourquoi l’interdiction des camions est totalement inutile.

Cela intervient alors que le professeur Neil Ferguson, membre du sous-comité Nervtage de l’organe consultatif scientifique de Sage, a averti que la nouvelle variante du coronavirus a infecté plus d’enfants. Il a déclaré que les cas en dehors du niveau 4 « augmentent à des taux similaires » des zones touchées. Un nombre croissant de pays ont imposé des interdictions aux voyageurs arrivant du Royaume-Uni, en réponse à la souche plus infectieuse. Les voyageurs britanniques ont été laissés bloqués dans les aéroports alors que les craintes montent que l’UE puisse imposer une interdiction générale des vols britanniques pendant la saison des vacances. Peluche Hazel a un guide sur vos droits au remboursement des vols et des vacances en raison du niveau 4 et des interdictions de voyager. Rob Crossan analyse pourquoi les voyageurs qui fuient le niveau 4 ne sont pas irresponsables.

Lutte interne de l’UE sur la ratification de l’accord commercial sur le Brexit

Bien sûr, toutes ces perturbations peuvent servir d’échauffement pour ce que pourrait être la situation si la Grande-Bretagne quittait la période de transition avec l’UE sans accord commercial. La valeur de la livre sterling et du FTSE 100 a chuté en raison des interdictions de voyage de Covid et de l’incertitude du Brexit. Pourtant, les luttes intestines entre le Parlement européen et les États membres de l’UE ont laissé les plans de ratification de l’UE pour un accord commercial sur le Brexit dans le chaos. La rivalité interinstitutionnelle mijotante entre le Conseil et le Parlement a été mise à nu après que de hauts députés eurent fixé dimanche dernier à minuit la date butoir de l’accord commercial Royaume-Uni-UE. James Crisp a les détails.

« Les raisons pour lesquelles nous sommes optimistes pour 2021 »

Y a-t-il trop de négativité dans le monde? S’il y en a, c’est probablement de notre faute – les médias, en fait. Célèbre dans le monde acharné du journalisme, «s’il saigne, il mène», et notre tendance à souligner les mauvaises nouvelles peut avoir rendu une année objectivement terrible encore pire. En guise d’antidote à la consternation, 40 personnes ouvertes d’esprit du monde de la politique, de la culture, de la science, de l’environnement et du showbiz donnent leurs raisons d’être optimistes, dont le capitaine Sir Tom Moore, le danseur Strictly Anton du Beke, le chef Marco Pierre White et l’actrice Miranda Hart.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Essai de décès de camion dans l’Essex | Deux hommes ont été reconnus coupables de l’homicide involontaire coupable de 39 migrants vietnamiens qui ont été retrouvés morts à l’arrière d’un camion dans l’Essex en octobre de l’année dernière. À l’issue d’un procès de 10 semaines, le chef de file roumain Gheorghe Nica, 43 ans, de Basildon, et le chauffeur de camion Eamonn Harrison, 24 ans, du comté de Down, ont été reconnus coupables de tous les chefs d’accusation.

Partout dans le monde: les États-Unis dévoilent de nouvelles accusations contre Lockerbie

Les États-Unis ont dévoilé des accusations criminelles contre un autre suspect dans l’attentat à la bombe contre le vol 103 de la Pan Am au-dessus de Lockerbie en Écosse, qui a tué 270 personnes, la plupart des Américains. Le suspect, Abu Agila Mas’ud, est un responsable des renseignements libyens accusé de deux chefs d’accusation liés à l’attentat à la bombe, l’attaque terroriste la plus meurtrière de l’histoire britannique moderne. Lisez les détails de la conférence de presse du procureur général américain.

Entretien du lundi

«J’apprécie de vivre la vie. Chaque jour est précieux ‘