Plaider pour la prévention de la violence armée

Trevon Bosley sera l’un des 50 000 personnes sur la ligne de départ du marathon TCS de New York dimanche. Mais la motivation de sa première course de 26,2 milles est personnelle : plaider en faveur de la prévention de la violence armée.

En 2005, le cousin de Bosley Vincent Avant a été abattu et tué juste en bas de la rue de sa maison dans la région de Chicago. Puis dans 2021le frère de Bosley, Terrell Bosley – un bassiste en herbe de 18 ans – a été tué par balle devant l’église Lights of Zion dans le quartier West Pullman de Chicago.

Trevon Bosley, en bas à gauche, et sa famille.

« Cela a vraiment tout bouleversé dans la famille », a déclaré Bosley. La famille a arrêté de célébrer les vacances et même d’écouter de la musique. « Nous avons seulement commencé à trouver un soulagement grâce à un travail de prévention. »

Ce travail amènera Bosley à la ligne de départ au pied du pont Verrazano à Staten Island, New York. Et maintenant, Bosley collecte des fonds et sensibilise le groupe de défense du contrôle des armes à feu, March for Our Lives, dans le cadre de Team Inspire – un groupe de 26 coureurs avec différents niveaux d’expérience dans le marathon – animé par New York Road Runners, qui produit le marathon. La course de 26,2 milles de dimanche a lieu moins d’un an après qu’il ait commencé à s’intéresser à la course à pied.

Bosley et sa famille ont consacré leur vie à mettre fin à la violence armée et à aider les proches de ceux qui en ont perdu la vie. Bosley a auparavant servi de mentor pour la Bold Resistance Against Violence Everywhere (BRAVE) de Chicago, qui organise des spectacles de talents, des tournois de basket-ball et d’autres événements. Grâce à son travail, il a rencontré les victimes de la fusillade dans une école de Parkland, en Floride, en 2018, pour partager des histoires sur les expériences de violence armée des membres à Chicago.

En plus de son travail à temps plein d’ingénieur électricien, Bosley est également coprésident du conseil d’administration de Marche pour nos viesl’organisation à but non lucratif dirigée par des jeunes et fondée par des étudiants de Parkland à la suite de la fusillade de masse et qui lutte pour une législation sur les armes à feu.

Pour aider à lutter contre la violence armée à Chicago et au-delà, March For Our Lives a fait pression en faveur de la loi bipartite pour des communautés plus sûres, une facture Le président Joe Biden signé dans la loi en juin 2022, qui a élargi la vérification des antécédents fédéraux pour les personnes de moins de 21 ans et les efforts visant à améliorer les services de santé mentale et comportementale pour les communautés. Bosley et le groupe ont également travaillé pour adopter une interdiction des armes d’assaut dans l’Illinois l’année dernière.

Entre son travail communautaire et le traumatisme qu’il a subi suite à la violence armée qui a frappé si près de chez lui, Bosley a déclaré qu’il avait commencé à courir pour tester son corps et trouver une libération « alors que les choses commençaient tout juste à s’accumuler ».

« J’avais besoin de quelque chose qui me réconforte et me change les idées », a-t-il déclaré. « J’ai entendu des gens parler de courir, comme si c’était relaxant pour eux et que ça les aidait. » Après avoir couru régulièrement, « ça a vraiment commencé à me vider la tête et ça me faisait juste des choses positives. »

D’autres membres de la famille Bosley ont utilisé leur chagrin pour alimenter l’action. Ses parents Pam et Tim Bosley ont cofondé un groupe appelé «Le but plutôt que la douleur», qui apporte un soutien aux parents qui ont perdu des enfants à cause de la violence. De nombreux membres du groupe tentent de trouver des réponses dans le cas de leur enfant car « la plupart des cas ne sont pas résolus », a déclaré Bosley, ajoutant que son frère et son cousin faisaient partie de ces cas. Bosley a également un frère nommé Terrez.

Même si les taux de violence armée à Chicago ont diminué ces dernières années, il s’agit toujours d’un problème persistant. Les données du département de police de Chicago ont révélé que les taux de violence armée et d’homicides dans la ville avaient chuté de 13% en 2023 aux niveaux d’avant la pandémie. Pourtant, cette année a marqué le cinquième plus grand nombre d’homicides, avec 617, que la ville a connu depuis 2004.

Bosley a déclaré que la violence armée à Chicago découlait d’une « multitude de problèmes » à Chicago, notamment un manque de financement dans le système éducatif de la ville, un manque de programmes de main-d’œuvre et l’injection d’armes à feu de la part de la ville. les États voisins comme l’Indiana avec des lois plus laxistes sur les armes à feu.

« L’Indiana n’est qu’à 15 minutes en voiture », a-t-il déclaré. « Donc, nous avons tous ces autres problèmes que nous essayons de réduire dans notre communauté et maintenant nous avons un afflux d’armes à feu. Cela a créé la violence armée que nous observons à Chicago. »

La paix que Bosley trouve en courant est quelque chose qu’il veut apporter aux autres. Son prochain projet dans le cadre de March For Our Lives consistera probablement à mettre en œuvre une initiative de bien-être mental visant à apporter des journées de paix et de détente aux communautés confrontées à la violence armée en proposant du yoga, de la méditation et d’autres activités de réduction du stress.

Avec son emploi du temps, chargé par son travail et son travail de prévention de la violence armée, il trouve du temps pour les longues courses qu’exige l’entraînement au marathon. Il préfère s’entraîner dans une réserve forestière locale à Chicago.

À l’approche du marathon, Bosley admet qu’il est nerveux. Sa famille regardera, mais peut-être plus important encore, il y aura un jeton de son frère Terrell qui pourrait être dans sa poche le jour de la course, symbole de sa quête pour emporter « l’histoire de mon frère partout ». Pendant le marathon, il a déclaré qu’il pouvait « porter la chaîne de mon frère dans ma poche, juste pour me pousser ».

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com