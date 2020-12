Des milliers de résidents de Sydney ont vu leurs projets de vacances de Noël anéantis alors que les États réimposent des restrictions aux frontières en raison d’une épidémie sur les plages du nord.

La Tasmanie a interdit les résidents de Northern Beaches, le Queensland a réintroduit la quarantaine dans les hôtels et l’Australie occidentale oblige tous les résidents de NSW à s’auto-isoler.

Victoria, l’Australie du Sud et l’ACT demandent aux arrivées des plages du nord de se faire tester et de s’isoler.

Plus de 250000 résidents de Sydney, du Spit Bridge à Palm Beach, ont reçu l’ordre de s’isoler immédiatement au milieu des craintes d’une épidémie à la Victoria avec 17 cas enregistrés depuis mercredi.

Restrictions de voyage imposées par les États avant Noël en raison de l’épidémie de Covid-19 sur les plages du nord Australie occidentale – Toute personne qui entre dans WA depuis NSW doit s’isoler pendant 14 jours. Ceux qui se trouvent déjà dans l’État de Washington doivent s’auto-mettre en quarantaine pendant 14 jours, à compter de la date à laquelle ils ont été pour la dernière fois sur les plages du nord. Australie du Sud – Toute personne en Afrique du Sud qui est récemment arrivée de NSW doit suivre les conseils de NSW Health en s’isolant pendant 14 jours et en se faisant tester si elle a visité l’un des sites figurant sur la liste d’alerte sanitaire de NSW. Territoire du Nord – Toute personne qui entre dans le NT depuis la zone du Northern Beaches Council de Sydney devra subir 14 jours de quarantaine supervisée. Queensland – Quiconque entre dans le Queensland et se trouve sur les plages du nord de Sydney depuis le 11 décembre doit se faire tester et s’auto-isoler pendant 14 jours depuis sa dernière visite dans la région. À partir de samedi, toutes les personnes qui ont été sur les plages du nord et qui souhaitent entrer dans le Queensland seront contraintes de se mettre en quarantaine à l’hôtel et de payer pour cela. ACTE – Quiconque entre dans l’ACT et se trouve sur les plages du nord de Sydney depuis le 11 décembre doit se faire tester et s’isoler. Victoria – Quiconque entre à Victoria depuis les plages du nord de Sydney doit se faire tester et s’isoler pendant 14 jours. Tasmanie – Toute personne qui a visité la zone du Northern Beaches Council depuis le 11 décembre, ainsi que le Kirribilli Club, Penrith RSL et Gannons Park à Peakhurst à différents moments entre le 11 et le 14 décembre, est interdite d’entrer en Tasmanie. Cliquez ici pour voir les lieux NSW en alerte

Les responsables de la santé sont en état d’alerte après une épidémie croissante de coronavirus sur les plages du nord de Sydney. Sur la photo: les résidents de la clinique de santé éphémère du centre communautaire Avalon

Les responsables disent que la souche du virus est internationale mais ils ne savent pas comment elle est entrée dans la communauté avec trois cas enregistrés pour la première fois mercredi.

L’épidémie croissante a mis la première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, en état d’alerte moins de trois semaines après avoir rouvert la frontière de son État aux résidents du Grand Sydney pour la première fois depuis août.

Quiconque entre dans le Queensland et se trouve sur les plages du nord de Sydney depuis le 11 décembre doit se faire tester et s’auto-isoler pendant 14 jours depuis sa dernière visite dans la région.

À partir de samedi, toutes les personnes qui ont été sur les plages du nord et qui souhaitent entrer dans le Queensland seront contraintes de se mettre en quarantaine à l’hôtel et de payer pour cela.

Le gouvernement d’Australie occidentale a déclaré que toute personne arrivant de Nouvelle-Galles du Sud est tenue de se mettre en quarantaine pendant 14 jours et de se faire tester le jour 11.

Le dirigeant de WA, Mark McGowan, a annoncé les changements jeudi soir après avoir reçu les derniers conseils de NSW.

« Je comprends que ces changements provoqueront une certaine frustration et incertitude pour certaines personnes », a-t-il déclaré.

Les plages du nord de Sydney (illustrées en rouge) resteront verrouillées jusqu’au moins dimanche, 270000 personnes étant invitées à rester chez elles et à éviter les voyages, au milieu des craintes que le virus ne se propage dans toute la ville

La Tasmanie a déjà déménagé pour empêcher les personnes qui ont visité des endroits à haut risque en Nouvelle-Galles du Sud de s’y rendre.

Les autorités du Territoire du Nord ont déclaré que toute personne de la région des plages du nord voyageant au NT devra entreprendre 14 jours de quarantaine obligatoire et supervisée à Alice Springs ou à Darwin.

Victoria a également dit aux participants à l’État des plages du nord qu’ils devaient se faire tester et mettre en quarantaine dans leur maison ou leur logement pendant 14 jours.

Pendant ce temps, les habitants de Nouvelle-Galles du Sud sont priés de ne pas se rendre sur les plages du nord s’ils ne sont pas obligés de le faire.

On a dit aux résidents de Northern Beaches de rester dans leurs familles et de travailler à domicile s’ils le pouvaient.

Sur la photo: des résidents font la queue pour se faire tester à Avalon, Sydney jeudi

On leur a également dit d’éviter les déplacements inutiles en dehors de la région et de ne pas visiter les lieux à haut risque tels que les clubs, les restaurants, les lieux de culte et les gymnases.

Le groupe des plages du nord comprend un travailleur de soins en résidence et un homme qui a récemment joué dans un groupe dans trois clubs RSL, y compris à Avalon.

Mais le Premier ministre Scott Morrison tient à ce que le trafic circule entre les États malgré les nouveaux cas de virus en Nouvelle-Galles du Sud.

Le leader du gouvernement fédéral, David Littleproud, a soutenu la déclaration du point chaud du Queensland pour l’épidémie de virus de Sydney et a appelé WA à faire de même.

« Vous êtes peut-être de Griffith et vous voulez voir votre famille à Perth, vous n’avez aucun lien avec cela et vous allez être verrouillé », a-t-il déclaré au Nine Network.

«Nous devons prendre une profonde respiration et dire simplement au gouvernement de WA s’il vous plaît suivez le reste du pays ici.