Plage le 4 juillet ? Suivez ces conseils simples pour un week-end en douceur

Imagine ça.

Vous êtes étendu sur une serviette de plage, l’odeur de sel et de crème solaire remplit l’air, et tandis que le soleil réchauffe votre dos et vos épaules, le bruit des vagues qui se brisent vous plonge dans un sommeil léger.

Puis, soudain, vous êtes réveillé par un visage plein de sable.

Oui, quelqu’un s’est précipité devant votre serviette pour attraper un frisbee volant ou faire courir ses amis jusqu’à l’océan, sans se rendre compte qu’il a envoyé du sable dans votre direction.

C’est dans des moments comme celui-ci que nous nous demandons pourquoi les gens n’ont pas la décence de suivre une étiquette de plage de base. Tout le monde est à la plage pour la même raison : passer un bon moment. Alors, faisons preuve de respect, n’est-ce pas ?

Bien que les plages individuelles établissent certaines règles et réglementations, certaines de ces attentes concernant la façon dont les gens devraient se comporter lorsqu’ils visitent la plage ne sont pas écrites.

Pour aider tout le monde, en particulier pendant cette saison estivale chargée, nous avons parlé à des amateurs de plage à Rehoboth Beach, Delaware, et avons interrogé notre personnel pour vous donner un manuel : Comment être un meilleur Beach Bum.

Voici quelques-unes des meilleures réponses.

Continuez la distanciation sociale

D’accord, bien que garder 6 pieds des autres n’est pas toujours réaliste sur la plage, c’est une règle COVID-19 que certains baigneurs disent qu’ils souhaiteraient rester.

Quand vous allez à la plage, vous voulez votre espace. C’est une chose que tout le monde peut faire « pour rester amical » sur la plage, a déclaré Tiara Gardener, qui était en visite de Douvres.

Cela signifie également ne pas être cette personne qui s’assoit à quelques centimètres d’une chaise vide. Le propriétaire de cette chaise vient probablement de partir pour prendre un cornet de crème glacée ou utiliser les toilettes, et il ne sera pas enthousiasmé lorsqu’il vous trouvera soudainement en train de faire éclater sa bulle d’espace personnel.

Mais ce n’est pas seulement pour le confort non plus. Les gens viennent souvent à la plage pour au moins mettre leurs orteils dans l’eau, sinon se baigner. Veuillez essayer de ne pas barricader le chemin menant à la plage, empêchant les autres de marcher facilement jusqu’à l’océan.

Oh, et ce problème d’espace ? Cela s’applique aussi à vous, les sportifs.

Vous voulez lancer un ballon de football ? Jouer un trou de maïs? Si la plage est très fréquentée, cette activité peut être mieux réservée à votre arrière-cour réelle.

ramassez vos ordures

Ronnie Wimmer, qui visitait la plage depuis la Virginie, a déclaré que c’était simple : « Si vous l’apportez, ramenez-le avec vous.

Ramasser vos déchets était l’un des conseils les plus populaires.

Les gens font la même chose sur les plages, et à peu près tout le monde en a assez.

Il y a des poubelles sur de nombreuses plages, mais les gens doivent se souvenir d’apporter un sac d’épicerie ou un sac poubelle avec eux pour emporter tout ce qu’ils veulent jeter.

Ne pensez même pas à nourrir les mouettes

Peu importe comment vous les appelez – rats du ciel, rongeurs volants, voleurs de collations – les mouettes ne sont pas vos animaux de compagnie ou vos amis.

Un groupe de jeunes adultes de Pittsburgh a regardé les gens juste en bas d’eux donner des craquelins Goldfish aux mouettes jeudi après-midi.

Si les parents n’empêchent pas leurs enfants d’offrir des morceaux de pain ou des biscuits aux mouettes, certains baigneurs ont déclaré qu’ils seraient enclins à dire quelque chose.

NE PAS fumer sur la plage

Si vous fumez, ne le faites pas sur la plage.

En fait, la plupart des plages de Lewes à Ocean City, dans le Maryland, ont interdit de fumer et/ou de vapoter sur la plage, sauf dans les zones fumeurs désignées.

Pendant que nous y sommes, un rappel connexe : ne laissez pas vos mégots dans le sable.

« Avouons-le, si vous voulez fumer, il y a quelques zones fumeurs, il y a des cendriers, il y a des poubelles », a déclaré Brenda Ryan, qui visitait la plage depuis le Colorado. « Les petits enfants ramassent tout. »

Faites attention à l’endroit où vous secouez le sable

Vous pensez à secouer votre serviette de sable quand je suis à 4 pieds sous le vent ? Et toi non.

Secouer les serviettes dans une brise ou jeter du sable sur les serviettes des autres sont des moyens sûrs d’ennuyer vos compagnons de plage.

Pat Washeleski, un visiteur de l’extérieur de Philadelphie, était assis sur la plage depuis 9 heures du matin et profitait de chaque minute. Mais vers 14 heures, un groupe d’adolescents s’est levé de leur place à quelques mètres de là, et lorsqu’ils ont secoué leur serviette, du sable a volé dans sa direction.

Elle rit en se rappelant la petite nuisance.

« C’est juste naturel », a-t-elle déclaré. « Vous prenez une serviette ou une couverture et vous voulez juste la secouer. »

Mais beaucoup sont d’accord : réfléchissez-y à deux fois avant de secouer l’un de vos biens enduits de sable.

NE PAS jouer de musique forte

Les haut-parleurs Bluetooth sont parfaits pour de nombreuses choses : soirées dansantes dans votre cuisine, chants au bord de la piscine, détente dans le jardin.

Mais lorsque vous lancez votre musique sur tout le monde, certains amateurs de plage deviennent un peu grincheux. Et est-ce vraiment de leur faute de vouloir entendre les vagues de l’océan à la plage ?

Remplir les trous creusés dans le sable

Peu de choses peuvent gêner un voyage à la plage comme une cheville tordue.

Si vous voulez creuser des trous, c’est parfait. Merveilleux, nous aimons voir des douves créatives autour des châteaux de sable et des étangs peu profonds dans lesquels les enfants peuvent jouer.

Mais, s’il vous plaît, n’oubliez pas de les remplir lorsque vous avez terminé.

Et ne creusez pas de trous trop profonds. Certaines plages ont des règles écrites et non écrites sur la profondeur d’un trou – un pied de profondeur, jusqu’au nombril du plus petit enfant de votre groupe, etc. – car les trous profonds peuvent s’effondrer et être très dangereux.

Amusez-vous bien !

C’est une règle ringard, mais tu es à la plage, non ?

Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de vos vacances – que ce soit quelques heures, un week-end ou bien plus longtemps.

Et si vous suivez cette étiquette de plage ou respectez simplement ceux qui vous entourent, peut-être que cela pourrait être votre meilleur été à ce jour.

