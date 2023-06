Plage de Bournemouth: les passagers à bord d’un bateau qui a été saisi révèlent les avertissements du sauveteur quelques instants avant que les enfants ne soient tués

Un papa qui était en croisière de plaisance près de la jetée de Bournemouth lorsque deux enfants sont morts a déclaré que les sauveteurs avaient lancé un avertissement de danger quelques instants avant l’incident d’horreur.

Un garçon de 17 ans et une fille de 12 ans ont été tués et huit autres blessés lors des horreurs sur East Beach vers 16h30 hier.

La croisière de plaisance Dorset Belle passe devant la jetée Crédit : BNPS

Le bateau a été saisi à Cobb’s Quay Marina à Poole, Dorset Crédit : PA

Mercredi, deux enfants ont été tués lors d’un « incident majeur » sur la plage de Bournemouth

Un homme dans la quarantaine – qui était « sur l’eau » à l’époque – a été arrêté, soupçonné d’homicide involontaire, mais a depuis été relâché.

Plus tôt sur les réseaux sociaux, il y avait eu des spéculations selon lesquelles les nageurs avaient sauté de la jetée de Bournemouth et avaient été heurtés par un jet-ski.

Cependant, lors d’une conférence de presse à la plage cet après-midi, la constable en chef adjointe Rachel Farrell a exclu la théorie.

Mais les flics ont bouclé hier un bateau de plaisance dans un port au milieu des craintes que les deux enfants aient été pris dans les vagues d’un navire.

Maintenant, Luke Owen, qui était sur le bateau avec sa famille, a révélé que les sauveteurs sur la plage avaient averti les gens des contre-courants et de ne pas nager près de la jetée juste avant l’incident.

Mais M. Owen dit que lui et les autres passagers n’avaient aucune idée de ce qui s’était passé jusqu’à ce qu’ils accostent à l’embarcadère après le voyage de 40 minutes.

Il a déclaré au Mirror: « Quand nous avons regardé, personne n’était sur la plage et avant de partir, tout le monde était sur la plage. C’était vide, tout le monde regardait.

« Je pense d’abord que c’était une attaque de requin, car j’ai entendu dire qu’il y avait eu une attaque de requin il y a quelques semaines. »

Luke dit que l’opérateur du bateau lui a alors dit qu’une personne avait été tirée de l’eau et qu’une autre était toujours portée disparue.

Il a expliqué: « Comme il me l’a dit, nous avons levé les yeux vers la mer et le jeune de 17 ans était en train d’être retiré. L’ambulance est venue et l’a récupéré. »

« Rien ne m’affecte vraiment, mais quand c’est quelque chose comme ça, ça te frappe un peu.

« D’autant plus que j’étais en famille, mon petit surtout, j’avais envie de sortir de là. »

Selon le site Web Marine Traffic, le bateau avait visité la jetée de Bournemouth à 16 heures, quelques minutes seulement avant que les 999 premiers appels ne soient passés.

Le Dorset Belle a la capacité d’emmener 80 passagers pour des voyages d’agrément à 15 £ autour de Poole Bay et de Poole Harbour.

Selon sa page Facebook, les conditions de mer autour de la jetée de Bournemouth mercredi matin seraient trop dangereuses pour qu’il puisse naviguer.

Une déclaration sur la page indiquait: « Les conditions de la mer à la jetée de Bournemouth devraient s’améliorer cet après-midi. avec notre essai d’accostage. »

Cela survient après qu’il est apparu que les flics cherchaient à savoir si le lavage d’un bateau aurait pu causer des difficultés aux enfants tragiques.

Le député Conor Burns a déclaré avoir compris qu’un « navire de surface » se trouvait dans la mer autour de la jetée de Bournemouth au moment de l’horreur.

Il a déclaré: « Il ne semblerait pas exagéré de tirer la conclusion que même si le navire n’a peut-être pas touché physiquement les jeunes, il a peut-être créé les conditions qui ont rendu le fait d’être dans l’eau plus dangereux par la vitesse à laquelle il allait. »

Les victimes faisaient partie de 10 jeunes qui ont eu des difficultés en nageant dans la mer autour de la jetée victorienne.

Des tentatives désespérées pour réanimer le garçon et la fille ont été menées sur la plage avant qu’ils ne soient transportés par avion à l’hôpital où ils ont ensuite été déclarés morts.

La jeune fille était originaire de la région du Buckinghamshire et visitait Bournemouth à l’époque. L’adolescent était de Southampton.

Les huit autres enfants, âgés de 13 à 18 ans, ont été sauvés de l’eau par des sauveteurs de la RNLI et ont été contrôlés sur la plage.

Malgré les meilleurs efforts des ambulanciers paramédicaux, les deux sont malheureusement décédés