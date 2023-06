Plage de Bournemouth – La famille ‘Heartbroken’ de la deuxième victime Joe Abbess, 17 ans, rend hommage au chef ‘aimant et attentionné’

Les HOMMAGES affluent pour l’adolescent « aimant et attentionné » qui est décédé aux côtés d’une écolière à Bournemouth cette semaine.

Joe Abbess, 17 ans, a maintenant été nommé comme le garçon qui a tragiquement eu des ennuis dans l’eau sur la plage populaire avec Sunnah Khan, 12 ans.

Joe Abbess a été nommé comme le jeune de 17 ans décédé à Bournemouth cette semaine Crédit : Police

Sunnah Khan, 12 ans, est également décédée au milieu de la tragédie de l’eau

Les deux ont été tués après qu’un groupe ait été submergé par des vagues géantes Crédit : BNPS

Le couple faisait partie des 10 jeunes qui ont dû être retirés de la mer alors que l’horreur se déroulait.

Les hommages affluent maintenant pour l’adolescent de Southampton dont on se souvient comme d’un « jeune homme fabuleux ».

Sa famille a déclaré aujourd’hui: « Nous avons le cœur brisé et dévasté par la mort de notre Joe. C’était un fils et un frère merveilleux qui nous manque beaucoup.

« Sa famille et ses amis l’aimeront toujours et nous sommes incroyablement fiers du fabuleux jeune homme qu’il était. Il était gentil et généreux, aimant et attentionné, travailleur et drôle.

« Joe était un chef stagiaire talentueux, avec un bel avenir devant lui. Nous avons eu le privilège de l’avoir dans nos vies pendant 17 ans et nous sommes désolés qu’il ne réalise jamais ses rêves et ses ambitions.

« Il profitait d’une journée à la plage mercredi et nous voudrions remercier ses amis et tous les services d’urgence qui l’ont aidé, lorsque cette tragédie s’est déroulée. »

Il a été révélé hier que Sunnah, de High Wycombe, Bucks, nageait avec son frère lorsque la tragédie a frappé.

Elle est décédée aux côtés de Joe après avoir eu des difficultés près de la jetée de la ville.

Ils faisaient partie des 10 jeunes submergés par des vagues géantes qui auraient été causées par un bateau qui passait.

Les hommages ont afflué pour la Sunna hier.

Un ami de la famille a déclaré : « Elle manquera à tout le monde, elle était très populaire et sa mort laissera un trou qu’il sera impossible de combler.

« Elle avait tellement plus à attendre. Elle était un ange.

Des fleurs ont été laissées sur la jetée après l’incident d’horreur Crédit : Ian Whittaker