Plafonnement du prix de l’énergie pétrolière en Russie convenu par le G7

Les ministres des Finances du groupe G7 des principales démocraties ont convenu d’un plafond mondial des prix du pétrole et des produits pétroliers russes.

Le plafond sera mis en œuvre en introduisant une interdiction de la fourniture de services tels que l’assurance et la finance à tout navire transportant du brut d’origine russe et des produits connexes à un prix supérieur au prix autorisé.

Dans un communiqué, les pays du G7 – les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Canada, le Japon et l’UE – ont déclaré que le plafond était “spécifiquement conçu pour réduire les revenus russes et la capacité de la Russie à financer sa guerre d’agression tout en limitant l’impact de la guerre de la Russie sur les prix mondiaux de l’énergie ».

Le chancelier Nadhim Zahawi, qui représentait le Royaume-Uni lors de la réunion virtuelle, a déclaré que cette décision limiterait la capacité du président russe Vladimir Poutine à financer la guerre en Ukraine.

“Cela a été une priorité personnelle pour moi en tant que chancelier”, a déclaré M. Zahawi.

« Nous réduirons la capacité de Poutine à financer sa guerre à partir des exportations de pétrole en interdisant les services, tels que l’assurance et la fourniture de financement, aux navires transportant du pétrole russe au-dessus d’un plafond de prix convenu.

“Nous sommes unis contre cette agression barbare et ferons tout notre possible pour soutenir l’Ukraine dans sa lutte pour la souveraineté, la démocratie et la liberté.”