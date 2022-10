Plafonnement des coûts en F1: Red Bull tient des discussions avec la FIA au GP des États-Unis, mais pas encore d’accord avant l’affrontement entre Christian Horner et Zak Brown

Le patron de Red Bull, Christian Horner, et le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se sont entretenus vendredi dans le paddock du GP des États-Unis, bien que l’attente se poursuive pour toute forme d’annonce de plafonnement des coûts.

Horner et Ben Sulayem se sont rencontrés pendant environ 15 minutes entre les séances d’entraînement, presque certainement pour discuter du sujet qui plane sur la Formule 1 et sa 19e manche de la saison à Austin, au Texas.

Mais alors qu’apparemment tout le monde veut une résolution rapide, il n’y a pas eu plus de détails sur la punition de Red Bull pour la violation ” mineure ” de la limite de dépenses de 145 millions de dollars de la première victoire au titre de Max Verstappen l’année dernière, ni sur les conditions qui leur ont été proposées par le FIA.

L’instance dirigeante de la F1 a proposé un “accord de rupture accepté” à l’équipe la plus rapide du sport.

Red Bull pourrait accepter les sternes, ce qui les verrait admettre leur erreur mais recevrait probablement une peine moindre, ou se présenter devant un jury pour essayer de prouver l’innocence qu’ils ont toujours maintenue.

Red Bull espérait rencontrer l’instance dirigeante de la F1 plus tôt et tenir sa propre conférence de presse vendredi matin au Texas pour souligner son cas, bien que la réunion Horner-Ben Sulayem soit arrivée trop tard dans la journée.

Horner devrait cependant s’adresser aux médias samedi lors de ce qui devrait être une conférence de presse incontournable des directeurs d’équipe.

Horner est aligné aux côtés du patron de McLaren, Zak Brown, et de Mattia Binotto de Ferrari lors du briefing du samedi, qui est diffusé en direct sur Sky Sports F1 à partir de 17h25 dans une émission spéciale.

La conférence de presse est particulièrement fougueuse car c’est Brown qui a écrit la lettre peu de temps après que les dépenses excessives de Red Bull ont été révélées, affirmant qu’une violation du plafond des coûts constituait une “tricherie” et insistait sur une punition sévère.

Quoi de neuf dans le drame du plafonnement des coûts ?

Le dernier dans la saga du plafonnement des coûts est, comme mentionné ci-dessus, que Red Bull a une offre de la table sous la forme d’un accord de rupture accepté (ABA).

Les détails ne sont pas clairs jusqu’à présent, mais ce que nous savons, c’est qu’une déduction de points ou une réduction du plafond des coûts futurs de l’équipe ne serait pas sur la table si Red Bull acceptait l’ABA.

Si Red Bull rejetait l’offre de la FIA, l’affaire serait entendue par le comité de plafonnement des coûts et la gamme complète des sanctions serait sur la table.

L’ampleur de la violation de Red Bull n’a pas été révélée bien que Sports du ciel comprend que l’équipe, qui pourrait conclure son premier titre de constructeurs en près d’une décennie ce week-end, dépasse de 1,8 million de dollars le plafond.

Sky Sports a également appris plus de détails sur les endroits où Red Bull a été victime du budget.

Ils comprennent les frais de restauration, les problèmes de licenciement et d’indemnités de maladie pour les employés.

Un facteur important dans les dépenses excessives de Red Bull est également compris comme étant le coût des pièces de rechange inutilisées pour leur voiture.

Russell : la violation de Red Bull est “blessante, presque irrespectueuse”

Vendredi était le premier jour de piste du week-end et en tant que tel, il y a eu peu d’interviews sur le plafond des coûts, bien que le pilote Mercedes George Russell et le patron de Haas Guenther Steiner aient fourni de nouvelles citations à Sky Sports F1.

Russel, s’adressant à Sports du ciel dans un long métrage qui sera joué ce week-end, a déclaré que la brèche de Red Bull était “très blessante” pour ceux qui avaient été licenciés par des équipes essayant de s’en tenir au plafond.

“S’il y a un ensemble de règles, il faut s’y tenir”, a déclaré Russell à Ted Kravitz de Sky F1. “Vous avez neuf ou huit équipes qui ont travaillé incroyablement dur pour respecter ces règles, ont compromis beaucoup de choses, des personnes ont été licenciées. Vous avez un développement là-bas prêt à partir, mais les finances ne sont pas là parce que vous ‘ d dépasser le plafond des coûts.

“Apprendre ensuite que certaines personnes ont ignoré ces réglementations et fait ce qu’elles veulent est évidemment très blessant et presque irrespectueux d’une certaine manière pour tant de personnes qui ont consacré du temps et des efforts pour s’y conformer, qui ont perdu leur emploi à cause de ce.

“Nous allons découvrir ce que la FIA doit faire, mais je leur fais confiance pour faire ce qui est juste. Sinon, je ne sais pas ce que cela signifie pour le plafond des coûts, mais je pense que c’est dans l’intérêt de tout le monde. sport qu’il est traité correctement.”

Steiner, quant à lui, a déclaré: “La sanction doit être suffisamment sévère pour qu’il ne la répète pas et nous devons apprendre ce qui peut être mieux fait à l’avenir.

“Je suis plus pour l’avenir car rétrospectivement ce qui peut être fait, toutes les parties ont été tenues, toutes les courses sont faites et tu changes quelques lignes dans un livre.

“À l’avenir, ce serait une meilleure pénalité à mon avis.”