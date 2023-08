Plafond sur les étudiants internationaux? Fraser explique les options

Le ministre canadien du Logement, Sean Fraser, a déclaré qu’un plafond sur le nombre d’étudiants internationaux autorisés à étudier dans ce pays est l’une des solutions, mais pas la seule, dont le gouvernement fédéral discute lorsqu’il s’agit d’aborder l’abordabilité du logement et la disponibilité des logements locatifs.

Lundi, on a demandé à Fraser si le gouvernement fédéral était disposé à imposer un plafond aux étudiants internationaux pour faire face à la crise actuelle, et il a répondu que c’était « l’une des options que nous devrions envisager ».

Développant ce point dans une entrevue avec le correspondant politique en chef de CTV News, Vassy Kapelos, mardi lors de la retraite du cabinet fédéral à Charlottetown, Î. doivent être examinés dans le cadre de l’ensemble de la crise du logement.

« J’ai eu des conversations sur une gamme d’options différentes avec [Immigration] ministre Miller. Nous cherchions à améliorer nos partenariats avec les institutions… mais je ne pense pas que nous devrions avoir peur de parler ouvertement des différentes options que nous devrions envisager », a déclaré Fraser.

« Je pense que les Canadiens qui ont du mal à se voir sur le marché du logement, à se voir un avenir dans notre communauté, ils méritent de savoir que nous cherchons sous chaque pierre les solutions qui existent, tant du côté de l’offre que de la demande de l’équation. »

Fraser a dit à Kapelos qu’il pense que le logement est devenu une crise nationale pour certains, y compris les étudiants qui doivent vivre à plus d’une heure de là où ils étudient, tandis que d’autres ont clairement profité de la montée en flèche du coût du logement.

« Ce que nous avons vu, ce sont certains collèges privés en particulier, qui, je pense, abusent du programme… qui n’offrent pas d’options de logement à proximité de leurs lieux d’études, s’ils en offrent du tout », a déclaré Fraser.

« Le programme des étudiants internationaux est extraordinaire. Il sert les intérêts du Canada, il contribue pour des dizaines de milliards de dollars à notre PIB et il fournit un réservoir de jeunes gens talentueux qui seront canadiens un jour, mais… les gens qui viennent doivent être mieux soutenu. »

Le ministre a clairement indiqué que plusieurs niveaux de compétence ont un rôle à jouer dans la résolution du problème spécifique des étudiants étrangers. Dans certains cas, les écoles canadiennes recrutent et inscrivent plus d’élèves qu’il n’y a de places disponibles. Fraser a déclaré que les établissements doivent être en mesure de fournir des soutiens adéquats, comme un logement.

Cela dit, Fraser a déclaré que le gouvernement fédéral devait « gérer la croissance » plus efficacement en raison de « l’impact localisé unique » dans certaines des communautés où ces étudiants viennent étudier.

« Le défi juridictionnel est lié au fait que les provinces peuvent sélectionner des instituts d’apprentissage désignés – quelles écoles peuvent bénéficier du programme – ce n’est pas une décision que le gouvernement fédéral peut prendre unilatéralement », a déclaré Fraser.

Lundi, à l’extérieur de la Colline du Parlement, le chef conservateur Pierre Poilievre a tenu une conférence de presse sur le logement, poursuivant sa critique de la gestion du dossier par les libéraux. On lui a demandé s’il soutiendrait la réduction des niveaux d’immigration pour alléger la pression sur le logement, mais il n’a pas répondu directement à la question.

« Je pense que Justin Trudeau aimerait que les Canadiens blâment les immigrants pour les prix des logements qu’il a doublés, mais les immigrants ne font que suivre les règles qu’il a mises en place. Alors, comment pouvons-nous les blâmer et pas lui? » il a dit.

Fraser, qui a récemment accusé Poilievre de proposer des initiatives de politique du logement sur lesquelles les libéraux ont déjà fait campagne et agi, a déclaré qu’il considérait la situation actuelle à la fois comme un défi et une opportunité, et s’est engagé à présenter aux Canadiens un plan complet dans les mois à venir.