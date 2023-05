Plafond de la dette américaine : Fitch place la note de crédit américaine sous surveillance négative

L’agence de notation Fitch a mis mercredi le crédit des États-Unis sous surveillance pour une éventuelle dégradation, faisant monter les enchères alors que les négociations sur le plafond de la dette du pays aboutissent.

Fitch a placé la note « AAA » du pays, son rang le plus élevé, sous surveillance négative en prévision d’un éventuel déclassement si les législateurs ne parvenaient pas à augmenter le montant que le Trésor peut emprunter avant qu’il ne manque d’argent, le soi-disant X-date .

En 2011, lors des négociations prolongées sur le plafond de la dette, S&P a abaissé la note de crédit des États-Unis, mais Fitch ne l’a pas fait. Une éventuelle dégradation de la note du gouvernement américain pourrait affecter le prix de milliards de dollars de titres de créance du Trésor.

« Ce n’est pas tout à fait inattendu étant donné le chaos que représentent les négociations sur le plafond de la dette », a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG Markets à Sydney, en Australie. « Ce n’est pas un bon signe. »

L’administration du président Joe Biden et les républicains du Congrès sont dans une impasse sur le relèvement du plafond de la dette fédérale de 31,4 billions de dollars américains, les deux parties jugeant les propositions de l’autre trop extrêmes.

Fitch a déclaré que la note du pays pourrait être abaissée si les États-Unis n’augmentent pas ou ne suspendent pas leur limite d’endettement à temps.

Bien que Fitch s’attende toujours à ce qu’un accord soit conclu, il a ajouté que les risques ont augmenté que le gouvernement puisse manquer des paiements sur certaines de ses obligations.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré dimanche que le 1er juin restait une « date limite » pour relever le plafond de la dette fédérale.

« Fitch s’attend toujours à une résolution de la limite d’endettement avant la date X », a déclaré l’agence de crédit dans le rapport. « Cependant, nous pensons que les risques ont augmenté que le plafond de la dette ne soit pas relevé ou suspendu avant la date X et, par conséquent, que le gouvernement puisse commencer à manquer des paiements sur certaines de ses obligations. »

Fitch a déclaré que l’incapacité à parvenir à un accord pour augmenter ou suspendre la limite de la dette d’ici la date X « serait un signal négatif de la gouvernance plus large et de la volonté des États-Unis d’honorer leurs obligations en temps opportun », et serait peu probable. pour être compatible avec une cote « AAA ».

Fitch prédit désormais que le gouvernement américain dépensera plus qu’il ne gagne, créant un déficit de 6,5% de l’économie totale du pays en 2023 et de 6,9% en 2024.

Une « surveillance des notations » indique qu’il existe une probabilité accrue d’un changement de notation et la direction probable d’un tel changement, et est différente d’une « perspective des notations » qui indique la direction dans laquelle une notation est susceptible d’évoluer sur une période de un à deux -période d’un an.

Parmi les autres agences de notation de crédit, Moody’s a également une note « Aaa » pour le gouvernement américain avec une perspective stable – l’évaluation de solvabilité la plus élevée que Moody’s donne aux emprunteurs.

La note de S&P Global est « AA-plus », sa deuxième note la plus élevée. S&P a dépouillé les États-Unis de leur cote la plus convoitée lors d’une épreuve de force sur le plafond de la dette à Washington en 2011, quelques jours après un accord qui, selon l’agence à l’époque, ne stabilisait pas « la dynamique de la dette à moyen terme ».

Moody’s a précédemment déclaré qu’il s’attend à ce que le gouvernement américain continue de payer ses dettes à temps, mais les déclarations publiques des législateurs lors des négociations sur le plafond de la dette pourraient entraîner un changement dans ses évaluations des perspectives de crédit aux États-Unis avant un défaut potentiel.

Fitch avait précédemment placé les États-Unis sous surveillance négative en octobre 2013 lors du débat sur le plafond de la dette à l’époque.



(Reportage par Akriti Sharma à Bengaluru et Kevin Buckland à Tokyo et Megan Davies à New York; Montage par Paritosh Bansal, Anil D’Silva et Cynthia Osterman)