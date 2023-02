Plafond de la dette 2023 : ce que nous pouvons apprendre des affrontements passés comme celui de 2011

Si l’impasse du plafond de la dette de 2023 vous semble familière, c’est parce qu’elle l’est.

Ce mercredi, le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, se réuniront pour aborder un conflit auquel les législateurs ont également été directement confrontés en 2011. Cette année-là, tout comme celle-ci, les républicains venaient de reprendre la Chambre tandis que les démocrates tenaient le Sénat et la Maison Blanche. À l’époque, comme aujourd’hui, le GOP rechignait à augmenter le plafond de la dette à moins qu’il n’obtienne les réductions de dépenses qu’il réclamait.

La réunion de Biden et McCarthy est sur le point de préparer le terrain pour ce qui pourrait être une autre impasse tendue avec des implications calamiteuses pour l’économie du pays. Fin janvier, les États-Unis ont déjà « atteint » leur plafond d’endettement, ou le montant qu’ils peuvent emprunter, et le département du Trésor emploie ce qu’on appelle des « mesures extraordinaires » pour couvrir les factures du pays. Ces efforts devraient mener les États-Unis jusqu’au début juin, lorsqu’ils pourraient risquer un défaut réel sur leur dette. Si les États-Unis faisaient défaut, cela aurait des retombées économiques désastreuses, notamment des taux d’intérêt plus élevés, des millions de pertes d’emplois et un coup dur pour le PIB du pays.

En 2011, la réticence des républicains à reculer sur les réductions de dépenses a presque conduit les États-Unis à passer intentionnellement au bord du gouffre pour la première fois, un quasi-accident qui a contribué à la dégradation de la cote de crédit du pays par Standard & Poor’s. À l’époque, les marchés se sont effondrés, les taux d’intérêt ont augmenté et les coûts d’emprunt du pays ont augmenté de 1,3 milliard de dollars. Ce même scénario pourrait se reproduire, potentiellement de manière encore plus chaotique.

“Il y a beaucoup de déjà-vu”, a déclaré David Kamin, un conseiller économique de l’administration Obama qui a joué un rôle clé dans les pourparlers de 2011.

En gros, cette impasse a révélé que le fait de respecter l’échéance – même si les États-Unis ne faisaient pas défaut – pourrait avoir de graves conséquences pour l’économie. De plus, il avait des leçons contradictoires majeures pour les républicains et les démocrates qui pourraient éclairer leur approche du problème cette fois-ci et les amener à voir les risques différemment.

« Obama a retenu la leçon : ne négociez pas. Et le vice-président Biden était en plein milieu de ces négociations », a déclaré Jason Furman, un économiste impliqué dans les pourparlers de 2011 au nom de la Maison Blanche. “Et il n’a aucune envie de revenir en eux parce qu’il a vu à quoi ils ressemblaient, a vu que rien de bon n’en sortait.”

Les républicains, cependant, considéraient les gains qu’ils avaient réalisés en 2011 comme une victoire importante, même si beaucoup d’entre eux ont été annulés par la suite.

“Je pense que l’un des points à retenir était que la gestion de cette pièce a fonctionné, vous savez, nous avons pu réellement réaliser quelque chose et utiliser ce moment comme levier”, a déclaré Brendan Buck, membre du personnel du président de la Chambre John Boehner en 2011. “La question est si vous pouvez continuer à exécuter le même jeu encore et encore et toujours obtenir un résultat.

Les législateurs ont vu l’impact que les négociations de dernière minute sur le plafond de la dette pourraient avoir sur l’économie

En 2011, les États-Unis sont passés à moins de 72 heures du défaut de paiement de leur dette, ne l’évitant que de justesse.

“Le vendredi avant la date limite, je ne savais pas si nous allions y arriver”, a déclaré Rohit Kumar, conseiller politique en chef du sénateur Mitch McConnell, qui était étroitement engagé dans les négociations de 2011.

Cette année-là, après l’implosion des pourparlers entre la Maison Blanche et les républicains de la Chambre, les dirigeants du Congrès ont aidé à conclure un accord qui pourrait passer par les deux chambres. En fin de compte, les législateurs ont approuvé cette législation – qui répondait aux demandes des deux parties – le jour où le département du Trésor a estimé que toutes les “mesures extraordinaires” seraient épuisées.

La législation, connue sous le nom de loi sur le contrôle budgétaire de 2011, a initialement augmenté le plafond de la dette de 900 milliards de dollars et garanti un montant similaire d’économies à long terme sur les dépenses de défense et autres. Il a également mis en place un super comité de législateurs chargés de trouver un montant fixe de réductions de dépenses supplémentaires d’ici la fin novembre, sinon des réductions de dépenses automatiques seraient déclenchées à tous les niveaux.

Au moment où le projet de loi a été adopté, cependant, une partie du préjudice économique était déjà faite. Parce que les États-Unis étaient si proches du défaut de paiement, le marché boursier avait déjà chuté et le coût d’emprunt avait également augmenté pour le gouvernement. Des coûts d’emprunt plus élevés signifient en fait que le gouvernement doit payer plus pour les prêts et a moins de ressources à consacrer aux investissements publics comme les infrastructures. De plus, en partie à cause de la stratégie de la corde raide impliquée, l’agence de notation S&P a abaissé la cote de crédit du pays pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, signalant aux acheteurs potentiels que la dette américaine n’était pas aussi sûre qu’elle l’était autrefois, et sous-cotant la cote de crédit mondiale. confiance dans l’économie du pays.

Le résultat de 2011 a révélé que même se rapprocher d’un défaut était dangereux et avait un impact problématique sur l’économie, selon les experts. “Il s’agit d’une crise entièrement d’origine humaine qui ajoute un coût supplémentaire au contribuable, qui peut conduire à la volatilité des marchés, et qui est totalement évitable”, a déclaré David Vandivier, un ancien responsable du département du Trésor.

“Le répéter n’a pas de sens”, a souligné Furman.

Cet avertissement peut cependant rester lettre morte. Alors que les démocrates ont fait valoir que le plafond de la dette – qui couvre les dettes que le gouvernement américain a déjà contractées – devrait être séparé des négociations sur le budget et les dépenses, les républicains ont indiqué qu’ils étaient impatients de saisir cette opportunité pour garantir d’éventuelles économies, même si cela encourt des risques apparus en 2011.

Ce que les démocrates ont appris

Cette année, Biden a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé à négocier avec les républicains sur le plafond de la dette, une approche éclairée par les expériences négatives de 2011, selon les experts présents.

“Je ne laisserai personne utiliser la pleine foi et le crédit des États-Unis comme monnaie d’échange”, a déclaré Biden dans un récent discours.

Les démocrates ont largement adopté cette approche depuis 2011 en raison de la façon dont ils se sont sentis brûlés cette année-là. Des semaines de négociations avec les républicains de la Chambre se sont finalement effondrées après que l’administration Obama a proposé des réductions de dépenses en échange d’une hausse des impôts sur les particuliers et les entreprises fortunés. L’administration a fait valoir qu’elle accordait des concessions aux dépenses de droits que les républicains avaient exigées, mais le GOP n’était pas intéressé par un accord impliquant plus d’impôts. Au moment où les négociations se sont effondrées, les États-Unis étaient sur le point de faire défaut.

“Ces négociations ont non seulement échoué, mais se sont avérées si perturbatrices pour les marchés financiers, et si personnellement traumatisantes, qu’Obama et son équipe sont sortis de l’épreuve déterminés à ne jamais la répéter”, a écrit Ron Brownstein dans l’Atlantique.

Depuis lors, les démocrates ont exigé une augmentation nette du plafond de la dette qui n’inclut aucun compromis. Ils ont fait valoir que les négociations sur les dépenses peuvent se dérouler séparément, mais qu’elles ne devraient pas être liées au plafond de la dette.

En 2013, par exemple, l’administration Obama a refusé de négocier avec les républicains de la Chambre qui ont appelé à des coupes dans la loi sur les soins abordables en échange de leur adoption de projets de loi de dépenses et d’une augmentation du plafond de la dette. Cette position a conduit les républicains à approuver une augmentation nette, ce qu’ils ont fait plusieurs fois par la suite également.

“La clé à retenir de 2011 est que vous ne pouvez pas négocier avec les preneurs d’otages. Fin de l’histoire », a déclaré Jim Manley, un ancien membre du personnel du sénateur Harry Reid.

Ce que les républicains ont appris

Malgré les retombées économiques qu’elle a causées et le fait qu’une grande partie de la législation qui a été négociée a été annulée, les républicains notent que l’impasse de 2011 a entraîné quelques victoires et une chance de forcer une conversation sur les questions fiscales sur lesquelles de nombreux membres ont couru. Cette issue offre notamment à certains membres du parti une affaire à refaire.

“Certains républicains reviennent sur 2011 et y voient une utilisation réussie du plafond de la dette pour extraire la plus grande réduction des dépenses depuis des décennies”, a déclaré Brian Riedl, ancien membre du personnel de politique économique du sénateur Rob Portman.

En fin de compte, les républicains ont vanté qu’ils avaient obtenu des réductions de dépenses, et ce, sans l’ajout de nouvelles taxes. Au total, l’accord prévoyait 2,1 billions de dollars de réductions à mettre en œuvre sur 10 ans, ce qui était comparable à l’augmentation de la dette.

Certaines de ces réductions ne se sont toutefois pas matérialisées, car les législateurs ont depuis adopté des projets de loi qui ont levé certains plafonds de dépenses discrétionnaires. Kumar note qu’une grande leçon était qu’il vaut mieux se concentrer sur les réductions de dépenses qui peuvent être garanties à court terme par rapport à celles à plus long terme qui pourraient être démêlées par les futurs Congrès.

Et même si la lutte de 2011 portait sur ces économies, il s’agissait aussi des républicains confrontés à une administration démocrate sur les dépenses. De nombreux républicains à la Chambre à l’époque avaient été élus dans le cadre de la vague du Tea Party de 2010 et considéraient la responsabilité budgétaire comme l’un des principaux problèmes sur lesquels ils avaient été amenés au Congrès, les obligeant à creuser encore plus loin. Les conservateurs pourraient à nouveau utiliser la lutte contre le plafond de la dette pour faire valoir leur engagement à dépenser « responsablement » cette année, même s’ils n’ont pas opposé la même opposition lorsque ces augmentations ont été faites sous une administration républicaine.

“Je pense que ce que les républicains retiennent, dans certains cas, c’est que c’est essentiellement la seule fois, tous les ans ou tous les deux ans, que nous avons même une conversation sur la politique budgétaire et les dépenses, et sur notre fardeau de la dette important et croissant”, Shai Akabas, un expert en politique économique au Bipartisan Policy Center, a déclaré.

Il y a des différences et des similitudes avec 2011

Bien qu’il existe des similitudes notables entre 2011 et 2023, il existe également des différences clés qui pourraient rendre le plafond de la dette de cette année encore plus laid et plus risqué qu’il ne l’était auparavant.

“La politique à la Chambre est beaucoup plus difficile maintenant qu’elle ne l’a jamais été”, a déclaré Buck. “Donc, vous ne pouvez tout simplement pas avoir le même niveau de confiance qu’ils ne laisseraient jamais quelque chose de mal se produire.”

Par rapport à 2011, les républicains de la Chambre ont une marge encore plus étroite ce mandat, donnant aux membres les plus extrêmes de leur conférence une influence démesurée sur la façon dont ils abordent les projets de loi et les problèmes comme le plafond de la dette. Si McCarthy poursuivait soit une augmentation nette du plafond de la dette, soit une mesure de compromis qui ne satisfaisait pas les conservateurs, il pourrait par exemple être confronté à une contestation de sa présidence. La peur de ce défi pourrait conduire McCarthy à suivre une stratégie qui répond davantage aux demandes de ces membres, une approche qui risque de se heurter à l’opposition des démocrates.

“Je dois dire que les conditions pour tout ce qui en sortira maintenant, autre que l’augmentation du plafond de la dette, sont encore moins favorables qu’elles ne l’étaient en 2011”, a déclaré Furman, concernant ce que les démocrates pourraient retirer des négociations.

Des experts politiques ont déclaré à Vox que, tout comme en 2011, la résolution impliquera des concessions qui permettront aux républicains de prétendre au moins qu’ils ont obtenu quelque chose.

«Nous pourrions nous retrouver avec quelque chose de plus modeste, mais que les républicains peuvent revendre à leurs électeurs comme ayant réalisé quelque chose dans la lutte. Tout le monde a besoin de quelque chose pour sauver la face », a déclaré Riedl. À ce stade, on ne sait pas tout à fait ce que cela pourrait impliquer puisque les républicains n’ont pas encore présenté de demandes spécifiques.

En 2011, les républicains de la Chambre avaient pour exigence générale de faire correspondre chaque dollar d’augmentation du plafond de la dette à une réduction proportionnelle. Cette année, McCarthy a déclaré qu’il souhaitait réduire les dépenses en dehors de l’assurance-maladie et de la sécurité sociale, mais n’a pas précisé ce que ces réductions incluraient. La réunion de mercredi, en fin de compte, n’est probablement que la première de nombreuses discussions qui donneront le ton sur la façon dont cette confrontation pourrait se dérouler cette fois-ci.