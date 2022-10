Plafond budgétaire F1: la FIA reporte la publication des certificats de conformité pour toute infraction d’équipe jusqu’au 10 octobre

La FIA a retardé jusqu’à lundi sa décision de publier des certificats de conformité pour les équipes qui ont respecté les réglementations sur le plafond budgétaire de 2021.

Dans un communiqué, la FIA a déclaré: “La FIA informe que la conclusion de l’analyse des soumissions financières 2021 des équipes de Formule 1 et la publication ultérieure des certificats de conformité au règlement financier n’auront pas lieu le mercredi 5 octobre.

“L’analyse des soumissions financières est un processus long et complexe qui est en cours et qui sera conclu pour permettre la publication des certificats le lundi 10 octobre.

“Le Règlement Financier a été approuvé à l’unanimité par tous les Concurrents, qui ont travaillé de manière positive et en collaboration avec l’Administration du Plafonnement des Coûts de la FIA tout au long de cette première année sous le Règlement Financier.

“Comme communiqué précédemment, il y a eu des spéculations et des conjectures importantes et non fondées à ce sujet, et la FIA réitère que jusqu’à ce qu’elle soit finalisée, aucune autre information ne sera fournie. La FIA réitère également que toute suggestion selon laquelle le personnel de la FIA aurait divulgué des informations sensibles l’information est également sans fondement.”

Plus à venir…