Placés par le premier but de Bains dans la LNH, les Canucks commencent enfin à jouer avec la chimie

VANCOUVER — Samedi n’était pas la première fois qu’Arshdeep Bains marquait un but au Rogers Arena.

Lorsqu’il avait « environ six » ans, il a joué pendant l’entracte des Canucks de Vancouver et était presque sûr d’avoir marqué lors de son match intra-équipe du Surrey Minor Hockey. Environ 17 ans plus tard, Bains a marqué son premier but pour les Canucks – son premier but dans la Ligue nationale de hockey – alors que son équipe d’enfance se remettait de deux buts d’avance pour battre les Penguins de Pittsburgh 4-3 lors de la Soirée du hockey au Canada.

C’était la nuit où les Canucks rendaient hommage au défenseur Tyler Myers, qui a inscrit son 1000ème Match de NHL samedi dernier à Philadelphie. Non repêché chez les juniors, des années avant de devenir le meilleur marqueur de la Ligue de hockey de l’Ouest, et non repêché dans la LNH, Bains jouait son 12ème match pour les Canucks après avoir signé en tant qu’agent libre il y a 2 ans et demi.

« Je ne peux même pas vraiment l’exprimer avec des mots », a déclaré Bains aux journalistes. « C’est arrivé si vite et tous les gars étaient si heureux. C’était un moment spécial. Je pense que tout le monde, vous savez, a pris du temps, est venu me faire un câlin. Et c’est quelque chose que je n’oublierai pas.

Au sujet de son parcours peu orthodoxe vers la LNH, le joueur de 23 ans a déclaré : « Je pense que ça a été un voyage. Vous devez apprendre beaucoup de choses, et vous devez apprendre rapidement. Et les gars m’ont aidé, le staff m’a aidé, croyez en moi. Cela semble un pas de plus ce soir.

« J’ai joué quelques matchs l’année dernière, donc j’ai l’impression que cela fait huit mois de jeu, n’est-ce pas ? Cela fait du bien de se débarrasser de ce poids sur nos épaules.

Après huit matchs de rappel avec les Canucks la saison dernière, Bains a fait partie de l’équipe de la LNH cet automne à son troisième camp d’entraînement. La direction a utilisé à deux reprises son statut de dispense de dérogation pour le réaffecter brièvement dans la Ligue américaine de hockey afin de bénéficier d’avantages liés à l’effectif et au plafond salarial.

Mais Bains s’est habillé lors de quatre des cinq derniers matchs de Vancouver et a marqué samedi le premier but de sa carrière en devançant l’échec arrière des Penguins pour rebondir sur le tir de Daniel Sprong à 9:58 de la deuxième période après que son coéquipier ait été embarrassé. Le défenseur de Pittsburgh Erik Karlsson.

Sprong a été presque aussi rapide vers la rondelle, la récupérant pour Bains après le but, qu’il se dirigeait vers le filet en incendiant Karlsson dans la course.

« C’est un moment spécial pour lui », a déclaré Sprong. « Je pense que tous les enfants qui jouent au hockey en grandissant veulent marquer un but dans la LNH. Je suis tellement heureux de le voir, et c’était un grand objectif pour nous. En tant que trio, nous nous sommes créés des occasions, et c’était bien de le voir obtenir son premier.

« En voyant la réaction des gars sur le banc, je pense que nous étions plus heureux que lui », a déclaré l’ailier Kiefer Sherwood à propos du but de Bains. «C’est un gars qui a simplement baissé le nez et a continué à travailler. C’est un gars non repêché, donc ça fait vraiment du bien que tout le monde le soutienne et le surveille.

Le quatrième trio a créé le but gagnant pour couronner l’explosion offensive sur le thème de la vitesse et de la précipitation.

Dans le temps qu’il faut pour attendre un latte aux épices de citrouille à 6 $ avec votre nom mal orthographié sur la tasse, les Canucks ont marqué quatre buts en six minutes sur quatre lignes avant différentes pour effacer un déficit précoce de 2-0.

Ces six minutes sont la preuve la plus solide à ce jour que le directeur général Patrik Allvin avait raison lorsqu’il a recruté quatre ailiers expérimentés de la LNH en agence libre cet été afin de rendre l’attaque des Canucks plus profonde, plus rapide et plus équilibrée que la saison dernière.

Mais le but le plus encourageant – et le catalyseur de ceux qui ont suivi – a été marqué par Elias Pettersson, longtemps perdu.

Lorsque l’homme assiégé de 92,8 millions de dollars des Canucks a rapidement récupéré le coin supérieur d’un évanouissement de son nouveau coéquipier Conor Garland à 4:06 de la période médiane, c’était le premier but de Pettersson à cinq contre cinq depuis le 5 mars, mettant fin à une insondable sécheresse de 37 matchs de saison régulière et de séries éliminatoires pour le joueur le mieux payé de Vancouver.

« C’est bien d’en avoir un », a déclaré Pattersson. «Bon jeu de Conor pour me trouver. J’ai juste essayé de le faire monter de l’autre côté et, heureusement, il est passé au poteau et à l’intérieur.

Quarante-trois secondes plus tard, Sherwood a réussi une passe unique de Teddy Blueger lors d’un deux contre un pour égaliser le match 2-2. Et seulement 22 secondes plus tard, les Canucks menaient lorsque JT Miller a patiné sur la passe échappée de Brock Boeser, a poursuivi son tir en se frayant un chemin vers le devant du filet et a vu la rondelle passer à travers le gardien Alex Nedeljkovic à 5:11.

Dans l’ordre, les buts sont venus du deuxième trio, de la troisième unité et du premier trio de Vancouver. Naturellement, le quatrième trio a porté le score à 4-2 à 9 :58.

En plus de renforcer la détermination de l’entraîneur Rick Tocchet à transformer les Canucks en une équipe plus dangereuse en transition et en dehors de la course, la frénésie de buts a également illustré la chimie croissante entre les joueurs. Bains suit Sprong. Blueger trouve Sherwood. Garland installe Pettersson.

Sept matchs dans la saison, et maintenant avec une séquence de quatre victoires consécutives, les Canucks commencent à jouer comme s’ils se connaissaient, même s’ils se sont trop appuyés sur le nouveau gardien Kevin Lankinen en troisième période.

La moitié des 20 arrêts de Lankinen ont eu lieu dans le dernier tiers, et le brillant but d’Evgeni Malkin en échappée pour Pittsburgh a rendu les 6 dernières minutes et demie nerveuses pour les Canucks.

Huit joueurs de l’alignement de Vancouver sont nouveaux dans l’équipe depuis la fin de la saison dernière, et un neuvième, le robuste défenseur Derek Forbort, rejoindra Vancouver ce week-end après un congé personnel.

« Nous jouons simplement de la bonne manière », a déclaré Sherwood. « Nous essayons toujours d’être du bon côté de la rondelle et lorsque vous êtes simplement simple et prévisible, il est plus facile pour chaque joueur de lire et vous n’avez pas cette hésitation quant à ce qui va se passer.

« Au cours de la saison et des séries éliminatoires, la profondeur est évidemment très importante. Habituellement, les équipes les plus profondes gagneront au cours d’une série. C’est un grand pas dans la bonne direction lorsque les quatre lignes peuvent contribuer. Que ce soit sur la feuille de statistiques ou non, je pense qu’il s’agit simplement de jouer de la bonne manière et de continuer à renforcer notre identité.

Sans victoire à leurs trois premiers matchs et maintenant 4-1-2 après sept matchs, les Canucks affrontent les Hurricanes de la Caroline lundi.