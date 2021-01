Avant une décision décisive lundi, le chef du groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag) a déclaré que la science soutenait cette décision, ce qui rendrait les Britanniques plus sûrs.

«Il est certain que des mesures telles que des quarantaines plus strictes et le fait de placer les gens dans des hôtels pendant de longues périodes auront un impact», a déclaré le professeur Peter Horby.