Placer la haine anti-juive sur la carte

Une nouvelle initiative inquiétante aux États-Unis est-elle un signe avant-coureur de ce que les Juifs au Canada et ailleurs devraient anticiper en termes de tactiques antisémites ? Récemment lancé dans la région de Boston, le Mapping Project utilise une plate-forme moderne pour invoquer des tropes antisémites séculaires, calomniant une communauté juive à la fois pour les actions présumées d’un autre pays et les problèmes sociaux à la maison. Nous ne devrions pas être surpris.

Depuis la création d’Israël il y a près de 75 ans, ses opposants n’ont été rien sinon inventifs dans leurs efforts contre le seul État juif du monde. Dans leur campagne acharnée visant à diaboliser et à délégitimer Israël, ils trahissent souvent une attitude odieuse envers le peuple juif.

Pour être clair, il ne s’agit pas de confondre toute critique d’Israël avec l’antisémitisme. Il y a bien sûr une place pour une critique impartiale et factuelle d’Israël, qui, comme tous les pays, n’est pas irréprochable. Au lieu de cela, je parle ici d’un antisionisme de plus en plus toxique fondé sur un double standard anti-juif et une hostilité vicieuse envers les Juifs.

Le groupe se faisant appeler le Mapping Project utilise une plateforme en ligne pour cibler des centaines d’entités publiques et privées du Massachusetts, dont beaucoup sont juives, pour leur supposée complicité dans la soi-disant «colonisation de la Palestine» et divers maux qui affligent la société.

Les organisateurs du projet ont créé une carte interactive qui, avec leurs commentaires alambiqués, dépeignent un réseau sinistre et conspirateur lié à divers « préjudices » au pays et à l’étranger, tels que « l’impérialisme américain, le maintien de l’ordre et le déplacement/nettoyage ethnique ». En tête de liste se trouve le sionisme, la croyance que le peuple juif a le droit à l’autodétermination et à un État dans sa patrie ancestrale.

Le site Web du projet allègue que les institutions juives de Boston sont « structurellement liées » aux médias américains, à la police, au gouvernement et à d’autres agents d’activités néfastes. Avec des connotations antisémites, la carte met sur liste noire des dizaines d’écoles, de synagogues, d’organisations caritatives et de groupes culturels juifs. Il vise les organisations juives à but non lucratif, affirmant que « la charité est fondamentalement mal interprétée comme un acte désintéressé et généreux. En réalité, les dons caritatifs soutiennent la colonisation de la Palestine et la violence dans le monde.

Pour la plupart des entités, la carte comprend un profil biaisé et incriminant, indiquant son adresse et son lien apparent avec Israël et/ou d’autres transgressions présumées. Dans de nombreux cas, il indique également les noms des membres du personnel d’une organisation, les définissant comme cibles d’abus en ligne, voire pire.

« Dans le monde selon le Mapping Project », a écrit Jeff Jacoby du Boston Globe, « toutes ces entités partagent la culpabilité collective conférée par leur judéité ».

Le projet rappelle les temps sombres de l’histoire, y compris pendant l’Holocauste, lorsque les Juifs ont été choisis et persécutés au moyen de listes.

Les créateurs de la carte, qui restent tous anonymes, se décrivent sur le site comme un “collectif multigénérationnel d’activistes et d’organisateurs”. Affiliés à la section locale du mouvement virulemment antisémite Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), ils disent que la carte est “un outil d’organisation pour lutter contre le sionisme, l’impérialisme américain et d’autres systèmes d’oppression imbriqués”.

“Notre objectif en poursuivant cette cartographie collective était de révéler les entités locales et les entités qui provoquent la dévastation, afin que nous puissions les démanteler”, indique le site Web du projet. On se demande ce qu’ils veulent dire par “démantèlement”.

Sans surprise, le Projet Mapping a déclenché une forte condamnation de la part des cercles juifs et non juifs. Les critiques dénoncent les organisateurs du projet pour avoir recouru à des mensonges antisémites séculaires sur le pouvoir et le contrôle juifs, accusant les Juifs d’une litanie d’actes répréhensibles. Beaucoup ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’appel du projet à cibler et à « démanteler » les institutions juives qui pourraient facilement inciter à la violence contre les Juifs et alimenter l’antisémitisme.

“Ce projet est une liste d’ennemis antisémites avec une carte jointe”, a déclaré le représentant Seth Moulton. Le représentant Ritchie Torres a critiqué le projet, affirmant qu’il « accuse les institutions juives et sionistes de divers maux dans la société américaine. Le bouc émissaire est un symptôme courant de l’antisémitisme, qui est à la base une théorie du complot.

Malheureusement, le Mapping Project n’est pas un cas isolé d’antisionisme trafiquant d’antisémitisme, y compris au Canada où l’on voit ce fléau se manifester de plus en plus fréquemment et au vitriol. Sans contrôle, je frémis en pensant à où cela pourrait mener.

