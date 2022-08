Place en demi-finale pour Vasek Pospisil de Vernon à Vancouver

Un long retard météorologique n’a pas gêné Vasek Pospisil en quart de finale vendredi soir.

Le joueur de tennis de Vernon a affronté l’ancien numéro 6 mondial Gilles Simon de France le 19 août – avec plus de 90 minutes de retard en raison de la pluie – et a obtenu une place en demi-finale de l’Odlum Brown VanOpen.

Le joueur de 32 ans a été dominant dans le premier set, gagnant 6-1. Le deuxième set a été plus disputé avec Simon le poussant à 5-5 avant que Pospisil ne prenne le contrôle des deux derniers jeux du match.

Le match, qui devait commencer à 19h30, a duré plus de deux heures et s’est terminé à peine 15 minutes avant minuit, heure du Pacifique.

Pospisil, qui vit maintenant à Vancouver, a déclaré qu’il avait plus d’essence dans le réservoir cette fois-ci que lors de son match précédent contre l’Australien Jordan Thompson.

« Je me sens beaucoup mieux aujourd’hui que l’autre jour, c’est certain. C’est toujours très physique, (la température) était fraîche, mais évidemment marquer tous les points et jouer autant de balles, c’est vraiment dur de travailler ici et je transpire comme un animal », a déclaré le champion VanOpen 2013 après le match. “Je vais juste essayer de me reposer et me préparer pour (la demi-finale) demain.”

Pospisil affrontera un autre ressortissant français en demi-finale, le numéro 64 mondial Arthur Rinderknech, lors de la première rencontre entre les deux. Rinderknech, la troisième tête de série du tournoi, a décroché son billet pour les demi-finales avec une victoire contre le champion en titre du VanOpen, Ricardas Berankis de Lituanie, en deux sets.

Pospisil et Rinderknech commenceront leur match aujourd’hui (20 août) à 15h20.

Brendan Shykora

Sports professionnelsTennis