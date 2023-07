Place aux pistes cyclables sur la route Woodsdale de Lake Country

Les travaux ont commencé le 10 juillet pour améliorer le chemin Woodsdale de Lake Country.

Le district affirme que l’augmentation de la circulation des piétons et des cyclistes ainsi que la croissance du quartier de Woodsdale ont suscité la nécessité de changements.

Le stationnement le long du chemin Woodsdale sera éliminé pour faire place à des pistes cyclables.

Les équipes routières seront dans la région d’ici octobre.