Place aux finales du livre Seven Indians

Les boxeurs indiens ont continué à dominer les championnats du monde juniors masculins et féminins alors que sept d’entre eux ont fait irruption en finale après de superbes victoires à La Nucia, en Espagne.

Les jeunes champions asiatiques Vanshaj et Vishwanath Suresh ont participé à l’affrontement au sommet avec Ashish pour maintenir un record de toutes les victoires pour l’Inde en demi-finale masculine, tandis que Kirti (+81 kg), Bhawna Sharma (48 kg), Devika Ghorpade (52 kg) et Ravina ( 63 kg) s’est qualifié pour la finale dans la section féminine.

Alors que Vishwanath a remporté la victoire 4-1 sur Juanma Lopez de Porto Rico, Vanshaj (63,5 kg) et Ashish (54 kg) ont remporté des victoires serrées 3-2 et 4-3 contre l’Américain Deshawn Crocklem et l’Ouzbékistan Khujanazar Nortojiev respectivement dans leurs passionnantes demi-finales.

Les boxeuses, quant à elles, ont enregistré des victoires confortables en dehors de la victoire 3-2 de Kirti contre Assel Toktassin du Kazakhstan.

Ravina et Bhawna ont battu respectivement leurs adversaires kazakhs Assem Tanatar et Gulnaz Buribayeva par décision unanime. Devika a eu raison de l’Américain Aameedah Joy avec une marge de 4-1.

Pendant ce temps, quatre autres femmes indiennes en action – Tamanna (50 kg), Kunjarani Devi Thongam (60 kg), Muskan (75 kg) et Lashu Yadav (70 kg) – ont décroché des médailles de bronze après des défaites dans leurs demi-finales respectives.

Les boxeurs indiens ont affirmé leur suprématie lors des prestigieux championnats alors que 11 quarts de finalistes sur 17 ont confirmé des médailles – le plus haut de tous les pays lors de l’édition en cours, à laquelle près de 600 boxeurs ont participé de 73 pays.

L’Ouzbékistan est deuxième avec 10 médailles confirmées tandis que l’Irlande et le Kazakhstan sont classés troisièmes avec sept médailles chacun.

La domination de l’Inde dans la section féminine est un autre point culminant du tournoi puisque huit pugilistes ont remporté des médailles, ce qui est le plus grand nombre de tous les pays suivis du Kazakhstan (5) et de l’Ouzbékistan (4).

Bhawna et Devika se battront pour l’or vendredi avec trois boxeurs masculins tandis que d’autres joueront leur finale samedi.

