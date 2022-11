Place à Noël : le bus du Père Noël revient à Kelowna pour la 20e année

Pour aider à rendre la saison des fêtes encore une fois lumineuse et joyeuse, le Santa Bus est de retour pour sa 20e année.

Depuis 2002, le Santa Bus, mis en place par BC Transit, First Transit et la ville de Kelowna, a aidé à recueillir plus de 600 000 $ en dons pour aider les personnes dans le besoin dans la ville.

« BC Transit est reconnaissant envers tous les bénévoles de First Transit qui ont consacré leur temps au fil des ans à remonter le moral des Fêtes avec le Santa Bus », a déclaré Chelsea Mossey, directrice principale des relations gouvernementales de BC Transit. “Cette initiative a eu un impact significatif sur les communautés qu’ils desservent, et 20 ans sont une réalisation formidable qui mérite d’être célébrée.”

Le bus du Père Noël parcourra la ville du 4 au 10 décembre pour collecter des dons tels que des denrées non périssables, des jouets, des articles de toilette et bien plus encore pour l’Armée du Salut et la Central Okanagan Food Bank.

“Les sourires, les rires et l’anticipation des enfants et le plaisir pour moi, l’équipe du Père Noël et les visiteurs sont réconfortants et magiques et c’est formidable de pouvoir aider”, a déclaré le premier opérateur de transport en commun Frank Teichmann. “Tout le monde veut voir le Père Noël, et oui, même les adultes adorent le voir et se faire prendre en photo. Cela vous met vraiment dans l’esprit de Noël.

Le Santa Bus visitera également les écoles élémentaires, les centres pour personnes âgées, les garderies et les épiceries tout au long de la semaine.

L’événement d’une semaine se terminera par une conclusion avec le Père Noël à Stuart Park le samedi 10 décembre.

