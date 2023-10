Place à la technologie Publié à 15h58 le mardi 10 octobre 2023

Au milieu des années 90, la technologie évoluait dans tous les domaines de la vie, et parfois cette technologie causait des problèmes. En janvier 1996, le conseil municipal a adopté une ordonnance sur les fausses alertes en réponse à la charge supplémentaire pesant sur les services d’urgence en raison de l’augmentation des incidents. Des frais peuvent être perçus par les services d’incendie et de police en cas de fausse alerte. Si le service d’incendie répondait à une fausse alarme, les frais étaient évalués en fonction de l’équipement d’incendie, des véhicules et du personnel impliqués, en fonction de la durée pendant laquelle les unités étaient en service jusqu’à ce qu’elles soient disponibles pour d’autres appels. Un avertissement était émis dès le premier appel de fausse alarme, tandis que des frais de service étaient ajoutés pour chaque appel ultérieur.

La ville a reçu un pont rénové en avril. Le remplacement du pont de North Broad Street a mis fin aux 72 ans d’existence du pont d’origine. La structure a été construite à l’origine en 1924 dans la foulée d’un accord entre la ville, Virginia Railroads et Coastline Railroad Co. pour combler l’écart entre Broad Street et l’ancien passage à niveau de Pitchkettle Road. Environ 3 300 véhicules empruntaient quotidiennement le pont, selon le directeur des travaux publics Thomas G. Hines. Les caractéristiques du nouveau pont comprenaient du béton et de l’acier. « Très semblable à l’apparence du pont de Kingsboro », a déclaré Hines. Avec une élévation légèrement plus élevée que l’ancienne structure actuelle, le pont de remplacement était plus large et doté de feux pour piétons.

En juin 1996, une interview de James McBride, auteur de « La couleur de l’eau », a placé le Suffolk sur la carte des lecteurs. McBride a déclaré qu’il visitait souvent le Suffolk lors de la rédaction de cet hommage à sa mère, Ruth McBride Jordan, et de l’histoire qui l’accompagne de sa vie et de celle de ses 11 frères et sœurs ayant grandi dans les projets d’habitation de Red Hook à New York.

En août 1996, les partisans de la volonté d’un homme d’affaires local de conserver sa propriété – malgré l’intention de la ville de la démolir pour faire place à un complexe judiciaire de 14 millions de dollars – ont protesté contre la cérémonie d’inauguration des travaux au centre-ville. L’inauguration des travaux comprenait des dignitaires tels que des membres du conseil municipal, l’ancien gouverneur de Virginie Mills E. Godwin Jr. et la communauté judiciaire. William « Bill » Beamon était propriétaire de « Hot Spot Record & Tapes » sur East Washington Street, l’une des dix entreprises ciblées par le boulet de démolition pour faire de la place pour se garer autour du bâtiment à trois niveaux de 95 000 pieds carrés. Cependant, Beamon était le seul propriétaire foncier à contester légalement la ville.

À l’automne 1996, les États-Unis ont tiré une pluie de missiles de croisière sur les sites de défense aérienne irakiens. Cette frappe a eu lieu 12 heures après que le président Clinton a averti qu’un Saddam Hussein rebelle devait « payer le prix » pour son agression la plus audacieuse depuis la guerre du Golfe Persique.

Alors que l’école commençait, un rapport du Physicians Committee For Responsible Medicine, basé à Washington, DC, indiquait que la plupart des écoles du pays servaient des repas à teneur beaucoup plus élevée en matières grasses qu’elles ne le devraient. Norma Frye, directrice des services alimentaires des écoles publiques du Suffolk, a déclaré que les 16 écoles relevant de sa compétence allaient au-delà des directives du gouvernement fédéral en fournissant un menu sain aux élèves depuis plusieurs années. Même s’il semble y avoir une tendance nationale à réduire les matières grasses dans les repas et à proposer des aliments plus maigres et plus sains aux étudiants, ceux-ci n’accueillent pas toujours ces efforts avec beaucoup d’enthousiasme. Les légumes de toutes sortes ne sont souvent pas préférés. Dans une école, les carottes à l’aneth étaient accueillies par « Pas question ! » «Je n’en veux pas», et un «Non» catégorique. La technologie a fait son entrée à l’hôpital à la fin de 1996. « Il » était un membre parfait de tout personnel de bureau : efficace, compétent, agréable et rentable. Il est également poli et ne se détourne jamais des responsabilités qui lui sont assignées. Il travaillera toute la journée sans même prendre une pause-café et ne souffrira jamais de douleurs aux pieds ni de grippe. Il n’y en a qu’un seul comme lui dans tout l’État (à l’hôpital de l’Université de Virginie), 80 aux États-Unis et 20 dans toute l’Europe et au Japon. Et en 1996, il était ici, à l’hôpital Obici. « Il » est le Helpmate Trackless Robotic Courier actuellement prêté à l’hôpital d’Obici. Helpmate TRC est déjà devenu un grand succès auprès du personnel d’Obici et des visiteurs de l’hôpital qui rencontrent le robot informatisé dans le couloir alors qu’il accomplit ses missions.