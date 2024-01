Place à la Russie : un sculpteur connu pour sa statue de caneton représente la brutalité de la guerre contre l’Ukraine

Promenez-vous dans le jardin public de Boston et vous passerez probablement devant un monument de la ville : la sculpture emblématique « Make Way for Ducklings ». Inspirées du livre du même nom de Robert McCloskey de 1941, les statues de Mme Mallard et de ses huit canetons sont du sculpteur Nancy Schönl’œuvre la plus connue de

Mis à part les canetons et le skate park de Boston de 40 000 pieds qu’elle a imaginé, ce qui lui a valu le surnom de « Skateboard Granny », le travail de Schön aborde souvent des thèmes plus sombres. À travers son art, elle aborde le mouvement #MeToo et la crise des armes à feu aux États-Unis, qu’elle a représenté par une sculpture représentant un éléphant avec une arme à feu comme trompe.

La sculpture « Make Way for Ducklings » dans le jardin public de Boston par la sculptrice Nancy Schon (John Walton/PA Images via Getty Images)

Et sa dernière œuvre, encore anonyme, a été inspirée par sa profonde tristesse face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

«J’ai réalisé de très nombreux articles politiques», dit Schön. “Certains d’entre eux sont très, très tristes, très méchants et cruels et montrent un côté très sombre de ma vie.”

Nancy Schon, 95 ans, chez elle dans le Massachusetts, avec sa sculpture représentant une botte russe, ornée d’un visage d’ours et de crocs, écrasant un délicat rossignol, l’oiseau national de l’Ukraine. L’oiseau repose sur une mare de décombres en forme de larme. (Karyn Miller-Medzon/Ici et maintenant)

La nouvelle sculpture puissante montre une botte militaire surdimensionnée – son orteil transformé en visage d’ours avec des crocs – sur le point de descendre sur un petit rossignol, l’oiseau national de l’Ukraine. L’oiseau se dresse au sommet d’une mare de décombres en forme de larme. À l’intérieur de la botte se trouvent un marteau et une faucille.

Schön, 95 ans, s’est inspiré de l’époque où les actualités cinématographiques constituaient une source d’information majeure il y a des décennies.

« Je me souviens de l’époque où Hitler est entré en Tchécoslovaquie et tout ce que j’ai vu sur ces films d’actualités, c’étaient des bottes. D’une manière ou d’une autre, ils ne l’ont pas montré aux gens. Ils ont juste vu des bottes, des bottes, des bottes », dit-elle. « D’une manière ou d’une autre, cela m’est resté. Et dès que j’ai vu les premières nouvelles sur l’Ukraine, cela m’est venu à l’esprit. Et ça m’est resté toutes ces années.

L’œuvre de Schön est étroitement liée à la Russie. À la fin de la guerre froide, à la fin des années 1980, Barbara Bush, alors Première dame, a invité la Première dame de Russie Raisa Gorbatchev à une rencontre à Boston. Ils ont visité « Place aux canetons » où ils ont rencontré Schön.

Quand Schön vit à quel point Gorbatchev était charmé par la sculpture, elle créa le premier et unique exemplaire de la pièce et l’a livré elle-même à la Russie.

Quelques semaines seulement après sa première visite en 1991, la tentative de coup d’État des partisans de la ligne dure communiste visant à prendre le contrôle de l’Union soviétique en retenant en captivité le président de l’époque Mikhaïl Gorbatchev a eu lieu. En 2000, elle est revenue pour remplacer quelques canards volés en hommage à Raïssa Gorbatchev, décédée en 1999.

Aujourd’hui, Schön ressent le poids de la guerre russe en Ukraine. Elle considère les canetons de Moscou comme un symbole pour les Russes qui ont été involontairement impliqués dans la guerre. Après cette pièce, Schön dit qu’elle envisage de continuer à pousser le commentaire social dans son travail. Elle s’inspire déjà d’autres guerres et de la crise climatique.

« J’ai ce côté-là : j’ai réalisé toutes ces merveilleuses sculptures d’art public pour les enfants, pour les gens, pour tout le monde », dit Schön. “Il est temps que je parle de mon autre côté.”

Karyn Miller-Medzon a produit et édité cette interview pour diffusion avec Robin Young. Grace Griffin l’a adapté pour le Web.