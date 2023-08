Place à la phase à élimination directe à gagner

Si les deux matchs précédents donnent un aperçu de l’USWNT, le dernier match de la phase de groupes contre le Portugal n’est pas garanti. Pire encore, l’USWNT doit forcer au moins un match nul pour décrocher un billet pour les huitièmes de finale. Alors que le dernier match de groupe contre le Portugal approche à grands pas, beaucoup estiment que l’USWNT n’a pas très bien joué lors de cette Coupe du monde féminine. Le premier était un . Le match nul 1-1 avec les Pays-Bas s’ensuit. Ces résultats laissent aux États-Unis du travail à faire s’ils veulent avancer.

Performance piétonne contre les Néerlandais

Semblable à la façon dont Gregg Berhalter a été massivement surclassé par Louis van Gaal lorsque l’USMNT a perdu contre les Pays-Bas au Qatar, Vlatko Andonovski a également été surclassé par Andries Jonker. Les Néerlandais ont pris les devants après 16 minutes qui ont contrecarré les Américains. Pendant une grande partie du match, l’USWNT a eu du mal à s’adapter au jeu des Pays-Bas.

Le plus déroutant a été la décision d’Andonovski de n’effectuer qu’un seul remplacement pendant tout le match. Rose Lavelle a été amenée à la mi-temps pour Savannah DeMelo. Cette substitution s’est avérée bonne. C’est Lavelle qui a rendu possible l’égalisation de Lindsey Horan à la 62e minute. Mais faire seulement un remplacement autorisé sur cinq dans un tournoi qui pourrait potentiellement durer sept matchs pour les États-Unis est presque inexcusable.

À l’approche du dernier match de groupe, les États-Unis sont toujours au sommet du groupe E. Cependant, ils ont encore beaucoup de travail à faire. Ils sont à égalité avec les Pays-Bas aux points mais devant à la différence de buts. Contre le Portugal, ils auront besoin d’une victoire pour s’assurer la première place. Un match nul fonctionnerait également pour avancer. Cependant, si les Portugais gagnent, les États-Unis devront espérer une victoire vietnamienne contre les Néerlandais.

Le Portugal joue bien en avant-première pour l’USWNT

Pour leur première apparition en Coupe du Monde Féminine, les Portugaises ont donné une très bonne image d’elles-mêmes. Ils ont laissé tomber leur premier match contre les Pays-Bas 1-0 mais ont eu leurs chances en seconde période de possiblement voler un point. Lors de son deuxième match contre le Vietnam, le Portugal a mis en place un et a gagné 2-0.

La seule expérience de manager du manager Francisco Neto avant de prendre le poste au Portugal était avec un club en Inde appelé Goa. Depuis qu’il a pris ses fonctions en 2014, il a fait progresser l’équipe à pas de géant. Avant l’arrivée de Neto, le Portugal n’avait jamais participé au Championnat d’Europe. Il s’est qualifié pour les deux derniers. De plus, le Portugal ne s’était jamais qualifié pour la Coupe du monde féminine. Maintenant, il reste à une victoire de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Bien qu’elle n’ait jamais participé à la Coupe du monde féminine, l’équipe a beaucoup d’expérience. Un total de sept joueurs ont plus de 100 apparitions internationales en carrière. La notation des buts a cependant été une prime. Sur les 23 joueuses de l’alignement, seules deux d’entre elles ont réussi à atteindre la barre des 20 buts : Diana Silva et Carolina Mendes.

Coup d’envoi et visionnage

Compte tenu du décalage horaire entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, tout le monde savait qu’un coup d’envoi brutal était possible. Le match USWNT vs Portugal débutera à 3 h HE le 1er août. C’est soit lundi soir, soit mardi matin, selon la façon dont les gens veulent le voir.

Le jeu sera diffusé en anglais sur FOX et en espagnol sur Telemundo et Peacock.

PHOTO : IMAGO & ZUMA Wire