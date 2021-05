Place à des affiches passionnantes de personnages de Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour et d’autres

Il ne reste que quelques mois pour la sortie tant attendue de Veuve noire. Le film mettant en vedette Scarlett Johansson dans le rôle principal de Natasha Romanoff / Black Widow sera vu aux côtés de Florence Pugh, David Harbour, OT Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone et Rachel Weisz. Maintenant, avant sa sortie, les fabricants ont dévoilé les affiches de personnages de Veuve noire beaucoup à l’excitation des fans.

Dans le film, Florence joue le rôle de Yelena, David décrit Alexei / The Red Guardian et Rachel comme Melina. Tout en partageant les affiches, la page Instagram officielle de Marvel Entertainment l’a légendée comme suit: «Voici votre aperçu des toutes nouvelles affiches de personnages pour @ Black.Widow de Marvel Studios. Découvrez le film dans les salles ou sur @DisneyPlus avec Premier Access le 9 juillet. Des frais supplémentaires sont requis. «

Parlant de l’intrigue, Marvel le décrit comme « In Veuve noire, Natasha Romanoff alias Black Widow affronte les parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une conspiration dangereuse liée à son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur.

Plus tôt lors d’une interview, Scarlett s’était ouverte sur Veuve noire en déclarant: « C’est un film sur le pardon de soi et l’acceptation des décisions qui ont été prises pour vous. C’est beaucoup plus profond que tout ce que nous aurions pu faire plus tôt. »

Il s’agit du premier film de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel et est réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige.