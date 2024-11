PL-T Architecture niche le complexe viticole Quzika 1865 à côté de la montagne

Des terrasses en gradins découpées dans le paysage marquent le complexe viticole Quzika 1865, créé par le studio chinois PL-T Architecture au pied de la montagne enneigée de Dameiyong au Tibet.





Située à Quzika, dans le comté de Markam, la cave est conçue par PL-T Architecture pour « coexister avec la nature » tout en fournissant les installations nécessaires à la production de vin et à la dégustation.

Situé dans un contexte montagneux, la formation en escalier du Quzika 1865 Winery Complex facilite la vinification par gravité – un processus de fabrication du vin qui utilise la gravité à la place de la force mécanique.

Sa forme en quinconce est également conçue pour s’adapter à la topographie du site et préserver les arbres centenaires du site.

« Les terrasses au pied de la montagne enneigée de Dameiyong qui s’étendent jusqu’à la rivière Lancang sont parsemées de noyers centenaires et de vignes centenaires », a déclaré PL-T Architecture à Dezeen.

« Il était nécessaire de respecter l’environnement naturel et le relief d’origine du site, car aucun vieil arbre ne pouvait être détruit », poursuit-on. « En apprenant des Tibétains locaux ainsi que de la nature, le design exprime le respect et la révérence pour les montagnes en se cachant. »

Les murs extérieurs de la cave sont construits à partir de pierres d’origine locale, choisies pour se connecter à un mur de pierre d’origine sur le site mais également pour contribuer à l’isolation thermique du bâtiment.

Cela a également permis à PL-T Architecture de travailler avec des ouvriers du bâtiment locaux et devrait aider le bâtiment à se fondre dans le paysage environnant.

K-studio enterre un centre d’accueil en escalier dans un vignoble centenaire

« Résoudre le conflit entre les structures artificielles et l’environnement naturel est un sujet constant pour moi », a déclaré l’architecte en chef Wang Jianfeng.

« À une époque où notre vie est constamment comprimée par des structures artificielles à grande échelle, l’attitude de symbiose naturelle est très précieuse », a-t-il poursuivi.

« Depuis des milliers d’années, le respect des villageois tibétains locaux pour la nature et leur attitude humble et discrète face à la vie méritent d’être appris pour nous tous. Ce sont aujourd’hui les professeurs d’architectes. »

En interne, l’organisation spatiale du chai est déterminée par les étapes de vinification. Au point le plus élevé se trouve une chambre froide et une zone de traitement du raisin, qui mène au laboratoire et aux zones de fermentation.

Au-delà se trouve la cave voûtée de mise en bouteille et de stockage, enfouie sous terre et surplombée par un espace de dégustation pour les visiteurs.

Faisant référence à l’histoire de la vinification dans la région, qui remonte aux missionnaires français en 1865, cette grande cave voûtée s’inspire des arches des églises catholiques.

Parmi les autres établissements vinicoles présentés sur Dezeen, citons une structure voûtée en berceau « discrète » en Espagne par Foster + Partners.

Sur l’île de Samos, un vignoble en pierre à gradins a été récemment adapté par le bureau d’architecture grec K-Studio pour accueillir un espace visiteur enterré.

La photographie est de Jianfeng Wang.