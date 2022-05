PL frappe et rate: les stars de Jordan Pickford, la foule de Man City s’intensifie, la grande chance d’Arsenal et Leeds au bord du gouffre | Nouvelles du football

La foule de Man City a joué son rôle

À partir du moment où le coup de sifflet final a été donné à Madrid, les pensées se sont tournées vers ce match et ce que cette défaite sapante dans la capitale espagnole pourrait signifier pour les perspectives de Manchester City de conserver le titre de Premier League. Newcastle dimanche a pris une perspective différente.

Et pourtant, l’ambiance dans les tribunes était d’emblée favorable. J’avais l’impression d’avoir été aidé par le résultat à Anfield la veille au soir. Le fait de savoir que City n’était plus dans un scénario de victoire ou de faillite en a un peu atténué la piqûre. Il y avait la liberté.

Le manager de Newcastle, Eddie Howe, a semblé presque déçu à ce sujet lors de sa conférence de presse après le match. “Je pensais que la foule était très bonne pour eux, c’était une très bonne ambiance.” Il avait peut-être senti une opportunité, mais l’ambiance était différente.

Pep Guardiola s’en est rendu compte. “Dans les vestiaires, la plupart du temps, nous parlons de nos supporters à l’extérieur. Quand nous jouons à l’extérieur, ils sont bons. Parfois, je dis que nous devons bien jouer [at home] pour leur faire savoir aujourd’hui que ce n’est pas un endroit agréable où venir. » Ce n’était pas nécessaire dimanche.

Le tempo était élevé dès le début, la foule pressant son équipe. Peut-être que les supporters de Manchester City ont senti que leurs joueurs avaient besoin d’eux. Le résultat a été une victoire 5-0 qui calme les nerfs et les met sur la voie d’un quatrième titre en cinq saisons.

Adam Bate

Le rappel de Newcastle sur l’écart

Les fans de Newcastle au stade Etihad étaient d’humeur à faire la fête tout au long, réprimandant le soutien à domicile avec des rappels de leur sortie de la Ligue des champions et soulignant avec joie que, suite à leur propre prise de contrôle, City pourrait ne plus avoir les propriétaires les plus riches du football.

Le résultat sur le terrain a montré que si l’écart de potentiel de ces deux clubs a été réduit, le gouffre dans la qualité des équipes demeure. Newcastle a du travail à faire sur le terrain d’entraînement et sur le marché des transferts, ce qu’Eddie Howe a tenu à souligner.

“Il y a un énorme écart entre nous et Liverpool et City, mais il y a le même écart entre eux et la plupart des clubs de Premier League”, a déclaré le manager de Newcastle lors de sa conférence de presse après la défaite 5-0 de son équipe. “Nous devons essayer de combler cet écart.”

Ce voyage est une raison pour les supporters de Newcastle d’être excités. Ils n’auront qu’à s’armer de patience. “Cela doit être une évolution et non une révolution, car nous devons faire attention à ne pas trop changer trop rapidement. Il doit s’agir de petites étapes progressives pour améliorer l’équipe.”

Adam Bate

Arsenal peut-il saisir sa chance ?

Arsenal a fait un grand pas vers la sécurisation du football en Ligue des champions pour la saison prochaine avec une victoire 2-1 sur Leeds à 10, mais ils ne se sont pas facilité les choses.

Les nerfs étaient à vif à l’Emirates Stadium alors que Leeds semblait la plus probable des deux équipes vers la fin du match. Arsenal était l’équipe qui tenait le coup.

Mais attendez qu’ils l’aient fait, et maintenant ils prennent une avance de quatre points sur Tottenham jeudi pour ce qui est un énorme derby du nord de Londres au Tottenham Hotspur Stadium.

Les Gunners savent maintenant qu’une victoire au domicile de leurs rivaux leur assurerait un retour en Ligue des champions pour la première fois depuis 2016, et c’est une grande chance pour eux de prendre tous les nerfs qui pourraient être là dans ce rodage de l’équation.

Dans une certaine mesure, la pression est sur Arsenal avant le match de jeudi, qui est en direct sur Sky Sports. Les Spurs doivent gagner pour garder leurs quatre premiers espoirs en vie, et cela pourrait jouer entre les mains de l’équipe de Mikel Arteta.

On a beaucoup parlé du fait qu’Arsenal est une équipe jeune, et tout comme nous l’avons vu contre Leeds, les nerfs ne sont jamais loin de la surface, surtout en cette fin de saison commerciale.

Les matchs restants d’Arsenal… Jeudi – Tottenham (a), en direct sur Sky Sports

16 mai – Newcastle (a), en direct sur Sky Sports

22 mai – Everton (h)

Cependant, ils ont une énorme opportunité de faire le travail, et ce sera encore plus agréable s’ils parviennent à le faire chez leurs rivaux du nord de Londres.

Olivier Yew

Regardez Tottenham vs Arsenal en direct sur Sky Sports à partir de 19 heures jeudi; coup d’envoi à 19h45.

Pas de gueule de bois européenne pour les Hammers

Image:

Said Benrahma est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué son deuxième dans la victoire contre Norwich





West Ham aurait pu être pardonné d’avoir soigné une gueule de bois européenne après la manière décevante de sa défaite en demi-finale de la Ligue Europa en milieu de semaine à l’Eintracht Francfort.

Mais cette équipe des Hammers dirigée par David Moyes a une concentration d’acier et un type de résilience différent – et cela vient directement du manager.

Les Hammers ont effectué deux changements du côté battu en Allemagne, et les deux ont eu un impact décisif à Carrow Road.

Vladimir Coufal a remplacé Ben Johnson, et il s’est associé à Jarrod Bowen pour donner à Norwich un après-midi torride – Bowen s’est retrouvé avec un triplé de passes décisives, portant son total pour la saison à 10 et devenant le premier joueur de West Ham à marquer au moins 10 buts et 10 passes décisives depuis Paolo Di Canio lors de la saison 1999/00.

Said Benrahma, qui a remplacé Tomas Soucek, a marqué deux fois, alors que Moyes a obtenu sa place de sélection d’équipe. Il y a même eu l’occasion de donner à Mark Noble une sortie de banc à l’occasion de son 35e anniversaire.

Une victoire catégorique 4-0 à Carrow Road, associée à la défaite embarrassante de Manchester United sur le même score à Brighton, a laissé la porte ouverte à West Ham pour arracher la sixième place et se qualifier à nouveau pour la Ligue Europa la saison prochaine.

United, qui a trois points d’avance sur West Ham, encouragera ses rivaux amers Manchester City le week-end prochain lorsqu’ils se rendront au stade de Londres pour ce qui pourrait maintenant s’avérer un match crucial à la fois dans la course au titre et dans la course pour une place en Ligue Europa la saison prochaine.

Dev Trehan

Le temps presse pour la fougueuse Leeds

Image:

Luke Ayling est expulsé aux Emirats





À 2-0 et avec 10 hommes, le match s’est amélioré pour Leeds United à l’Emirates Stadium.

Il semblait qu’il était temps de limiter les dégâts pour l’équipe de Jesse Marsch, qui a dû jouer pendant un peu plus d’une heure avec 10 hommes après le carton rouge insensé de Luke Ayling.

Cependant, avec les chances contre eux, Leeds a fait une démonstration extrêmement animée en seconde période, a marqué un but grâce à Diego Llorente, et ils ont mis Arsenal sous une pression importante vers la fin du match alors qu’ils recherchaient un égaliseur qui les remettrait. ce qui semblait être un point improbable après 27 minutes de jeu.

Arsenal était l’équipe qui s’accrochait à la fin.

Matchs restants de Leeds… 11 mai – Chelsea (h), en direct sur Sky Sports

15 mai – Brighton (h)

22 mai – Brentford (a)

Cependant, ce n’est pas une consolation pour Leeds, qui a également produit une démonstration fougueuse lors de sa défaite 4-0 contre Man City.

Bien sûr, Leeds a besoin d’esprit. “Le combat et la détermination que nous avons vus en seconde période, nous en avons besoin”, a déclaré Marsch après le match. “Mais ils ont aussi besoin de résultats.

Leeds, qui accueille Chelsea mercredi, en direct sur Sky Sports (coup d’envoi à 19h30), a maintenant subi des défaites consécutives contre Man City et Leeds et avec les résultats d’Everton et Burnley ces dernières semaines, ils se retrouvent maintenant en zone de largage pour la première fois depuis le 30 octobre.

Avec seulement trois matchs à jouer, le temps commence à manquer pour le fougueux Leeds.

Olivier Yew

Pickford sort Everton des ennuis

Dans l’état actuel des choses, les arrêts de Jordan Pickford maintiennent Everton en Premier League. Il y a des façons d’habiller les choses, mais c’est le résultat des deux derniers week-ends. Deux matchs, six points gagnés avec beaucoup de courage et de détermination de la part des 10 joueurs extérieurs d’Everton.

Mais lorsque la ligne de fond a été violée, un homme s’est tenu debout, a défié ses détracteurs et a souligné son statut de meilleur gardien de but anglais du pays.

Coïncidant avec l’amélioration d’Everton, il y a eu un changement notable vers un style moins basé sur la possession qui a commencé aux pieds de Pickford, sa distribution plus directe payant des dividendes. Les 17 passes de Pickford dans le dernier tiers étaient plus que tout autre coéquipier.

Les gardiens sont là pour faire des arrêts, mais parfois ils n’ont pas le droit de le faire. Comme le week-end dernier, lorsque Cesar Azpilicueta est resté sans voix face aux réactions de Pickford.

Image:

Pickford a adopté une approche plus directe





Et encore une fois, au King Power Stadium, à trois reprises pour s’assurer qu’Everton franchisse la ligne d’arrivée pour une première victoire en championnat à l’extérieur depuis août. Nampalys Mendy attend toujours son premier but à Leicester et il n’a pas pu frapper une frappe plus nette que son effort de flexion à distance que Pickford a griffé autour du poteau.

“Harvey Barnes a été le suivant à être contrecarré par les instincts aiguisés du gardien de but d’Everton à deux reprises en l’espace de trois minutes. Roy Keane a récemment décrit les bouffonneries chronophages de Pickford comme” honteuses “, mais a déclaré qu’il comprenait pourquoi la tactique était employée – c’est un homme pour toujours sous le microscope souvent injustement – mais il ne peut y avoir ici que des éloges.

Sept arrêts au total pour faire sortir son club de la zone de relégation – avec un match en moins sur Burnley et Leeds. Victoires consécutives pour Everton pour la première fois depuis septembre, et alors que les 3 339 supporters itinérants continuaient de chanter L’esprit du blues longtemps après le coup de sifflet final depuis leur siège – aucun homme n’incarnait un tel esprit que Jordan Pickford.

Terrain Ben

Les malheurs de Leicester continuent

C’est une histoire familière pour Leicester. Ils ne peuvent pas défendre les corners.

Le vainqueur de la tête de Mason Holgate pour Everton au King Power dimanche était le 56e but en championnat que Leicester a concédé cette saison. Quinze sont venus des corners, le plus par un côté en une seule campagne depuis Brighton en 2017/18 (16).

Image:

Mason Holgate a rétabli l’avance d’Everton 30 minutes après que Leicester n’ait pas réussi à gérer un autre corner





Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a déclaré que cela avait été un “problème toute la saison” après que le but de l’attaquant rom Tammy Abraham ait éliminé son équipe de la Ligue de conférence Europa jeudi soir – et cela leur a coûté à nouveau trois jours plus tard.

“Cela devient très irritable”, a déclaré Rodgers. “Nous avons tout essayé. Je l’ai examiné en fonction du profil de joueur que nous avons. Nous avons ajouté un demi-centre supplémentaire pour faire face à ces moments et avons changé le système pour cela.

“Mais nous manquons de concentration et de détermination pour le défendre et si vous continuez à faire cela, vous annulez une grande partie de votre bon travail et c’est ainsi que cela a été pour nous trop de fois cette saison.”

La saison de Leicester risque désormais de s’effondrer. Leur dernière victoire toutes compétitions confondues est survenue au PSV Eindhoven il y a huit matchs, tandis que leur circuit sans défaite de 10 matchs a été interrompu par une équipe d’Everton qui s’est battue pour éviter la relégation.

Un top 10 est le mieux que les Foxes puissent espérer, mais s’ils veulent revenir au football européen et atteindre les sommets des années précédentes, Rodgers devra trouver un moyen de résoudre un problème qui a été le talon d’Achille de son équipe. maintes et maintes fois.

Dan Sansom