PL frappe et rate: David Moyes sous pression à West Ham; La Coupe du monde a-t-elle fait des ravages sur Wout Faes de Leicester? | Nouvelles du football

Les Faes ressentent les effets de la Coupe du Monde ?

Wout Faes était au cœur de la transformation de Leicester depuis la trêve internationale de septembre. Le Belge avait apporté une réelle qualité, un leadership et une stabilité à la défense des Foxes et ils n’avaient concédé que trois fois en huit matchs de Premier League en octobre et novembre avec leur signature estivale dans l’équipe. C’est sa forme qui lui a valu d’être appelé dans l’équipe belge de la Coupe du monde.

Cependant, Faes n’a pas obtenu une minute de temps de jeu pendant les luttes de son pays au Qatar et à son retour, qui a vu Leicester expédier trois buts à Newcastle puis perdre à Liverpool grâce à ses deux propres buts, le patron Brendan Rodgers a suggéré l’expérience. au Moyen-Orient peut avoir eu un impact.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Liverpool contre Leicester en Premier League.



On s’est beaucoup concentré sur la fatigue que les joueurs auront accumulée en jouant dans la Coupe du monde, mais la perturbation du rythme et de la concentration d’un joueur ne peut pas non plus être ignorée. Rodgers est convaincu que Faes retrouvera bientôt sa belle forme du début de cette campagne, mais sa nuit dommageable à Anfield restera longtemps dans les mémoires.

La nouvelle année offre une chance de mettre une fin frustrante à 2022 derrière lui. Après vendredi, il aura à coeur de faire table rase.

Liverpool signe avec une victoire – et de l’optimisme pour 2023

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que son équipe n’était pas à son meilleur lors de sa victoire 2-1 sur Leicester.



Liverpool a terminé 2021 avec une défaite 1-0 contre Leicester. Douze mois plus tard, Jurgen Klopp était prêt à ignorer une performance décevante et à se concentrer sur la prise des trois points aux mêmes adversaires pour terminer 2022.

C’est indéniable, c’est une équipe de Liverpool qui passe d’une phase à l’autre et la première partie de cette campagne en a eu les caractéristiques – de grandes victoires mais aussi des défaites douloureuses ; des éclairs de qualité qui ont vu Liverpool défier sur quatre fronts en fin de saison dernière, mais aussi une vulnérabilité issue d’un milieu de terrain en transition derrière une attaque évolutive.

Pourtant, il y a beaucoup à encourager à l’approche de la nouvelle année. La nouvelle recrue Cody Gakpo a regardé depuis les tribunes vendredi et semble être un excellent ajout à l’attaque. Il sera intéressant de voir comment il s’intègre aux côtés de Mohamed Salah et Darwin Nunez – ou “Captain Chaos” comme l’appelle Jamie Carragher. C’est un front trois passionnant.

Ensuite, il y a l’éventail de jeunes talents qui éclatent dans les rangs, y compris Stefan Bajcetic, qui a marqué le lendemain de Noël, à Harvey Elliott qui a montré sa qualité au milieu du parc contre Leicester.

Cela peut prendre un certain temps pour se mettre en place, mais si Liverpool peut continuer à marquer des points comme ils l’ont fait contre Leicester ici, alors ils pourraient être bien préparés au Nouvel An pour en faire une autre saison réussie.

Brentford termine une année 2022 rentable en beauté

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Brentford contre West Ham en Premier League.



Il n’y avait qu’un seul endroit pour commencer la conférence de presse d’après-match de Thomas Frank. Ivan Toney était apparu comme l’homme qui ne pouvait pas être déplacé après son rôle principal dans la troisième victoire consécutive de Brentford sur West Ham. Mais le voir sur une civière en deuxième période de temps d’arrêt avec une blessure au genou a porté avec lui une note amère.

“J’espère que c’est bon”, a déclaré Frank. “Je ne sais pas exactement comment il sera pour le match de Liverpool dans trois jours. Il est peu probable qu’il sorte à moins que ce ne soit quelque chose. Cela pourrait être un peu pire. Ce n’est jamais bon signe mais nous ne le faisons pas. en sais encore assez.”

Une éventuelle action disciplinaire pour avoir prétendument enfreint les règles de paris pèse sur le talisman du club, mais Toney avait l’air en mauvaise santé en marquant son 13e but de la campagne et en aidant un autre lors de cette victoire de routine à l’extérieur. Brentford est peut-être sur le point d’apprendre à se débrouiller sans lui plus tôt que prévu.

Ivan Toney s’est démarqué avec un but et une passe décisive





Le joueur de 26 ans a jusqu’au 4 janvier pour répondre à une accusation de la Football Association concernant 262 infractions présumées, mais au stade de Londres, il n’a montré aucun signe de pression après avoir marqué son 20e but en Premier League en 2022.

Brentford est neuvième dans le tableau, et même si le Nouvel An pourrait fournir à Frank une énigme précoce, vous ne vous opposeriez pas à ce qu’il la résolve avec style.

Les Bees sont invaincus en cinq matches de championnat, leur plus longue série de matchs sans défaite dans l’élite depuis mars 1939.

Le manager de Brentford, Thomas Frank, a déclaré que c’était “presque la performance parfaite à l’extérieur”. Il a également déclaré qu’il était “impossible” de savoir combien de temps Toney pourrait être mis à l’écart après avoir été étiré avec une blessure au genou.



“En ce qui concerne la position dans le tableau, j’essaie de ne pas me concentrer là-dessus”, a déclaré Frank. “Nous devons avoir une concentration laser pour essayer de battre Liverpool. Je vais prendre un verre de vin ce soir et regarder et penser, ‘ce n’est pas mal’, mais nous ne pouvons pas célébrer plus de 24 heures et ne pouvons pas être complaisants.

“Pour tous ceux qui sont impliqués dans le club, ça a été une année 2022 fantastique. Nous avons commencé en battant Aston Villa et nous l’avons terminée en battant West Ham. Deux clubs massifs qui, en ce moment, nous sommes au-dessus du tableau. Nous devrions profiter de la moment et essayer de voler à nouveau contre Liverpool.”

David Moyes devra peut-être accepter que son équipe soit dans une bataille de relégation, mais il n’y a pas de telles inquiétudes pour Brentford. Le remplaçant Michail Antonio a pris un coup de feu aérien et est tombé, ce qui a plutôt résumé une mauvaise nuit désastreuse pour West Ham, mais Brentford a atteint toutes les notes élevées d’une année 2022 mémorable.

Le défi de Moyes ne peut pas masquer la carence de West Ham

West Ham n’a pas réussi à marquer dans huit de ses 17 matches de championnat cette saison





David Moyes a insisté sur le fait que West Ham avait bien joué contre Brentford malgré une cinquième défaite consécutive et une troisième à domicile.

Ils ne l’ont pas fait.

Les Hammers ont bien commencé, Declan Rice a frappé le poteau dès le début et Craig Dawson a hoché la tête d’une chance décente à partir d’un corner.

Mais le premier coup de poing de Toney à la suite d’une remise en jeu qu’ils ont mal défendue a fait éclater leur ballon avec plus d’une heure à jouer et à partir de là, ils ont manqué d’idées.

Moyes a déclaré: “Nous avons bien joué avec le ballon ce soir, mais nous n’avons pas pu faire un assez bon centre, terminer – nous obtenons un penalty qui était à quelques centimètres de la surface, Dec frappe le poteau, Daws rate.”

West Ham a dominé la possession du ballon, voyant plus de 60% du ballon dans les deux mi-temps, mais après leurs premières opportunités, elles ont créé très peu.

Brentford est venu avec un plan de match pour s’asseoir et donner le ballon aux Hammers, sachant qu’il y avait de fortes chances qu’ils ne sachent pas quoi en faire.

L’aspect le plus décevant de l’attaque brutale de West Ham était les joueurs impliqués – Lucas Paqueta, Said Benrahma, Jarrod Bowen, Gianluca Scamacca.

Le quatuor a coûté au club un total combiné de plus de 110 millions de livres sterling, confortablement plus que l’ensemble de la formation de départ de Brentford.

Pourquoi ils n’ont pas pu rassembler la créativité entre eux pendant plus de quelques occasions est une question que Moyes pourrait avoir à répondre à David Sullivan et David Gold dans un proche avenir.

Marquer des buts a été un problème pour West Ham toute la saison, et c’était aussi édenté que n’importe quelle performance. Et si les performances ne changent pas bientôt, le manager pourrait le faire.

