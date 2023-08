PKL féminin ? Absolument! – Charu Sharma sur le prochain grand pas de Kabaddi après la 10e saison | EXCLUSIF

La Pro Kabaddi League a connu un immense succès au fil des ans, non seulement c’est la deuxième ligue la plus regardée de l’Inde derrière la Premier League indienne (IPL), mais PKL a complètement revitalisé le sport. Des noms tels que Anup Kumar, Rakesh Kumar et Manjeet Chillar sont devenus des noms familiers.

Ce qui a commencé en 2014 comme une grande expérience, le PKL a fini par donner un nouveau souffle au sport indien de Kabaddi. Le mastodonte a depuis continué à traverser sa juste part de hauts et de bas et il est maintenant prêt pour la 10e édition plus tard cette année.

Alors que PKL est sur le point d’achever un voyage d’une décennie, News18.com rencontré le fondateur de la ligue et membre du comité technique, Charu Sharma. Le célèbre commentateur a mis en lumière les racines de la Pro Kabaddi League qui remontent aux Jeux asiatiques de 2006. Il a fallu huit ans à Charu pour que PKL soit opérationnel et même s’il y a eu beaucoup de « turbulences » le long de la route, Kabaddi a connu un immense succès au fil des ans.

Dans une conversation en roue libre, Sharma a parlé de l’évolution de PKL, du voyage d’une décennie et de la façon dont la ligue planifie sa prochaine grande étape.

Extraits :

La Pro Kabaddi League, le deuxième plus grand spectacle en Inde après l’IPL, a relancé le sport de Kabaddi, comment la révolution a-t-elle commencé ?

J’ai renoué avec Kabaddi lorsqu’on m’a demandé de commenter les Jeux asiatiques en 2006. Je pouvais sentir la puissance et la popularité du jeu, mais pour une raison quelconque, il n’avait pas atteint le grand public. Quand je suis revenu et que j’ai parlé à Anand Mahindra, je lui ai dit que c’était un jeu fantastique, nous devrions le faire avancer. Étrangement, pendant les 4 années suivantes, il ne s’est pas passé grand-chose. Parfois, les choses prennent du temps, puis on m’a demandé de faire à nouveau des commentaires aux Jeux asiatiques de 2010. Je me sentais mal à l’époque, c’est notre propre jeu d’héritage, si nous ne le faisons pas avancer, qui le fera?

Alors je suis revenu et j’ai encore parlé à Anand, j’ai dit allons-y, et la différence entre 2006 et 2010 était qu’en 2008, l’IPL a commencé. L’IPL a attrapé le fantasme de la nation, Anand a alors suggéré d’écouter pourquoi ne pas faire une ligue Kabaddi ? Bien sûr, faire une ligue sans configuration majeure, c’était comme envoyer une fusée sur la lune avec un petit bâton à la main. J’ai dit faisons une ligue, alors nous sommes retournés à la Fédération et pour faire court, c’était la naissance de la Pro Kabaddi League.

Y a-t-il eu des défis que vous avez rencontrés lors de la création de PKL, étant donné qu’IPL était la seule ligue de franchise reconnue en Inde à l’époque ?

Tout était un défi ! La Ligue de hockey venait de commencer et n’a pas bien réussi, malgré tout le soutien et ce fut une révélation. C’était un gros drapeau rouge, mais j’ai dit que Kabaddi allait travailler, c’est très facilement télévisable d’une manière regardable. Tout était un obstacle, la fédération était très gentille et généreuse, nous avions une très bonne confiance mais même là, cela a pris beaucoup de temps. Ils ont dit que tu n’y arriverais pas, et j’ai dit que ça prendrait du temps. C’était ma croisade, ma poussée résolue que nous devons faire avancer.

Le prochain défi était d’obtenir les franchises, j’ai perdu beaucoup d’amis, parce que là je disais aux gens pourquoi ne prendriez-vous pas une équipe de Kabaddi, et les gens disaient ‘Charu Sharma est devenu fou’. Il y avait beaucoup de découragement, ce qui est normal pour une telle révolution. L’organisation des joueurs, ils étaient tous là mais c’étaient des défis faciles, les partenariats étaient des défis vraiment difficiles.

PKL a commencé en 2014, et maintenant il va avoir sa 10e saison, la ligue s’agrandit et s’améliore à chaque saison si vous pouviez faire la lumière sur les années passées ?

J’ai toujours su que le monde de Kabaddi changerait pour toujours dès le premier jour parce que les gens verraient, comme je l’appelais, un « nouvel avatar sophistiqué et compétitif de Kabaddi ». Les gens ont soudainement pris conscience de la puissance du jeu, la partie organisationnelle manquait auparavant et les gens ont été très choqués de voir cette offre internationale sophistiquée. La raison première et immédiate du succès de PKL est qu’il a reçu une ouverture « blockbuster ».

S’il avait eu un début tiède et moyen, peut-être n’aurions-nous jamais atteint les sommets. Et vous vous demandez peut-être pourquoi Kabaddi, d’abord parce qu’on voulait lui rendre le respect, c’est notre sport si on ne le fait pas avancer qui le fera ?

Bien sûr, le premier groupe de personnes à en bénéficier était ces athlètes fantastiques qui ont joué le jeu. Ce sont des trucs super fous, et après tout ce travail acharné, ils n’ont reçu aucun soutien. Mon cœur a saigné, et tout cela s’est certainement produit. Le sport s’est «revitalisé». Ce voyage a été fantastique, la façon dont Mashal Sports et Star ont géré les turbulences en cours de route. Même la façon dont l’événement s’est déroulé pendant la période Covid, puis nous avons augmenté le nombre d’équipes après la troisième saison, c’était une décision très nécessaire et audacieuse.

Après dix saisons et de multiples innovations, quelles prochaines étapes pensez-vous pouvoir faire passer PKL au niveau supérieur ? Pouvons-nous nous attendre à ce que davantage de franchises rejoignent le train en marche ? Ou peut-être des jeux en dehors de l’Inde pour augmenter la popularité du sport ?

Plus d’équipes ? Absolument parce qu’en Inde, nous avons une grande géographie et que nous avons de grandes poches de personnes dans différentes parties du pays, il est possible d’avoir plus d’équipes. Je pense que nous devons considérer la durabilité, le PKL a fabuleusement soutenu. Tant d’autres ligues sont venues et reparties tristement mais le PKL a magnifiquement résisté. Donc plus d’équipes oui, je pense que l’Inde peut en absorber un minimum de 16, peut-être un maximum de 20. Je pense que cela finira par arriver mais nous devons le faire croître de manière organique. De plus, il y a une limitation en termes de stades intérieurs internationaux de qualité, nous en aurons besoin, nous ne pouvons pas le tenir dans des zones où l’internationalisme mis en valeur n’est pas possible.

Nous ne sommes pas aussi forts commercialement que je le souhaiterais, et une fois que cela se produira, je suis sûr que ce sera un catalyseur pour faire démarrer plus d’équipes car alors ce sera une saison plus longue, plus d’équipes, plus de personnes impliquées.

J’étais très avide de pousser Kabaddi au niveau international, mais cela a été mis sur le dos des députés. Nul doute que la prochaine grande étape consiste à prendre la ligue ou une partie de la ligue dans les pays voisins pour commencer, puis plus loin.

Pensez-vous que maintenant que le PKL existe depuis une décennie, le Défi féminin pourrait être réintroduit ?

Il n’y a qu’un ou deux petits défis à résoudre, à Kabaddi, la taille du terrain est différente pour les hommes et les femmes et avec tous les changements, ce n’est pas pratique. Soit nous augmentons la taille du court féminin, et le jury est absent sur cet aspect, et si nous ne pouvons pas, il faudra que ce soit un tournoi à part.

Il y a donc quelques défis qui n’ont pas de solutions faciles, y aura-t-il une solution, bien sûr ! Et aurons-nous une ligue féminine? Absolument! Nous devons d’abord nous assurer que ces défis n’enlèvent rien au pouvoir des femmes Kabaddi.

Avec les Jeux asiatiques de cette année, le calendrier du PKL sera probablement ajusté en conséquence, pourriez-vous nous dire quand la saison 10 pourrait commencer et si la ligue pourrait revenir sur les 12 sites cette année ?

Chaque année des Jeux asiatiques est un problème pour le PKL parce que nous ne pouvons pas avoir une ligue en deux mi-temps, nous devons décaler notre calendrier dans une année des Jeux asiatiques. Normalement, nous avons la ligue entre juillet et septembre, mais maintenant nous devons passer à l’hiver. Je pense que dans une année de Jeux asiatiques, il peut être plus sage d’avoir moins de sites, la décision finale reste à prendre. Personnellement, 12 salles est la voie à suivre, nous ne pouvons pas rentrer chez nous et repartir car commercialement c’est beaucoup plus cher. Cette année, peut-être que 12 sites pourraient être très longs.

Qu’est-ce qui a commencé avec IPL, PKL et maintenant plus de 15 ligues de franchise différentes dans tous les sports ont vu le jour en Inde, comment voyez-vous l’évolution de l’écosystème et quelle est la voie à suivre pour les ligues de franchise en Inde ?

La réputation internationale et le respect d’une nation sont associés à ses succès sportifs. Lorsque nous organisons des ligues et des événements sportifs qui sont très importants dans d’autres pays, c’est un défi. Si nous pratiquons un sport où nous sommes classés 94e, la norme que nous affichons est une bataille difficile. Nous avons également accès au meilleur sport du monde, et il devient alors difficile de regarder le 94e meilleur, mais ce que nous pouvons faire, c’est créer un produit qui a une apparence sophistiquée internationale. Les gens peuvent contester que votre standard n’est pas le meilleur, mais ils ne peuvent pas contester le fait que c’est une excellente offre.

Parce que sinon, nous ne pourrons peut-être pas gagner le respect du monde qui nous regarde. Commercialement, il y a beaucoup de rattrapage pour les entreprises indiennes pour soutenir tous les autres sports. Ils ont besoin de beaucoup plus de soutien, il y a beaucoup plus de soutien gouvernemental, mais le soutien ultime des entreprises, nous sommes bien en retard à cet égard. Une fois que ce cercle aura rattrapé son retard, toutes ces ligues feront bien mieux qu’elles ne le sont déjà.