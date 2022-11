PKL 9 :                                                                                  ,

L’UP Yoddhas a enregistré une victoire complète de 41 à 30 sur les Telugu Titans lors de la saison 9 de la Ligue Pro Kabaddi vivo au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Balewadi à Pune samedi.

Parlant de leur victoire, l’entraîneur-chef des UP Yoddhas, Jasveer Singh, a déclaré : « C’était un bon match pour nous. L’équipe des Telugu Titans a bien joué lors de ses derniers matchs et Siddharth Desai a fait la différence. Notre unité de défense faisait beaucoup d’erreurs plus tôt, mais elle s’est améliorée lors des deux ou trois derniers matches. Maintenant, ils sont un peu patients et jouent plutôt bien.

L’entraîneur-chef a également parlé du soutien des fans que les Yoddhas ont reçu cette saison : « Le soutien des fans est très important pour n’importe quelle équipe. Même si Pune n’est pas notre terre natale, nous avons quand même reçu du soutien ici. Les fans adorent Pardeep Narwal donc nous recevons beaucoup de soutien grâce à lui.

Les Puneri Paltan chercheront à retrouver le chemin de la victoire lorsqu’ils affronteront les Bengal Warriors lundi. Cependant, le capitaine Maninder Singh et Shrikant Jadhav ont été en excellente forme pour les Warriors.

Les Steelers de Haryana recherchent désespérément une victoire après avoir affronté trois défaites consécutives, mais les raiders des Giants du Gujarat, Rakesh et Chandran Ranjit, constitueront un défi de taille pour les Steelers.

