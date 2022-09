PK Subban, vainqueur du trophée Norris et champion olympique, annonce sa retraite dans la LNH

PK Subban a annoncé sa retraite.

L’ancien vainqueur du trophée Norris en tant que meilleur défenseur de la LNH a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux mardi matin.

Le natif de Toronto, âgé de 33 ans, a disputé 13 saisons avec les Canadiens de Montréal, les Predators de Nashville et les Devils du New Jersey.

Subban a inscrit 115 buts et 467 points en 824 matchs de saison régulière. Le 43e choix au repêchage 2007 de la LNH a ajouté 62 points (18 buts, 44 passes) en 96 matchs d’après-saison.

Le brillant défenseur a remporté le Norris en 2013 avec les Canadiens. Et après avoir signé un contrat de 72 millions de dollars américains sur huit ans avec le club, il a fait don de 10 millions de dollars à l’Hôpital de Montréal pour enfants en 2016.

Subban, qui était un agent libre sans restriction cet été, a fait de la télévision dans le passé et a laissé entendre de nouvelles opportunités dans son poste de retraite.

“Je ne me suis jamais regardé ou je n’ai jamais senti que j’étais” juste un joueur de hockey “, a écrit Subban, qui a remporté une médaille d’or olympique avec le Canada en 2014. ” Je me suis toujours considéré comme une personne qui jouait au hockey.

“Avoir cette perspective m’a permis de profiter de chaque quart de travail comme si c’était mon dernier, de célébrer chaque but avec émotion et de jouer chaque match comme si quelqu’un payait pour me regarder qui ne m’avait jamais vu jouer auparavant.”