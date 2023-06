PJ’s Courthouse Tavern and Grille apporte de grandes saveurs à travers le menu – Shaw Local

SYCOMORE – De haut en bas, PJ’s Courthouse Tavern and Grille à Sycamore propose un menu varié qui ne déçoit pas.

Les pépites de bretzel et la trempette au fromage Guinness au PJ’s Courthouse Tavern and Grille à Sycamore.

Commençons par le début avec les bouchées de bretzels à la sauce fromage à la bière Guinness que nous avons ouvertes avec en entrée. Les bouchées de bretzel étaient traditionnelles, mais le fromage (moyennant un petit supplément) a volé la vedette. Il avait une texture unique rappelant un fromage à tartiner que l’on trouve dans les épiceries pendant les vacances. Et la saveur était tout sauf standard, mélangeant du fromage fort avec la riche saveur de la bière en quelque chose de génial.

Le hot-dog du repas pour enfants, qui comprenait une boisson et des frites, a fait mouche.

Les bouchées de chien de maïs du repas des enfants étaient savoureuses.

En ce qui concerne notre jeune équipage, les repas pour enfants que nous avons commandés ont été mangés immédiatement sans aucune plainte. Les pépites de hot-dog et de corn-dog étaient à la hauteur de ce à quoi vous vous attendiez et étaient accompagnées de frites. Ce qui distingue également ces repas, du moins du point de vue d’un parent, c’est l’inclusion d’une boisson – une rareté avec les repas pour enfants de nos jours, en particulier ceux qui ne coûtent que 6 $.

Le burger Wisconsin Capitol était une sélection exceptionnelle au PJ’s Courthouse Tavern and Grille à Sycamore.

Le burger Wisconsin Capitol était exceptionnellement savoureux. Utilisant trois types de fromages, il a vraiment éclaté avec des saveurs fraîches. Du petit pain à la viande en passant par le fromage, la qualité des ingrédients a définitivement augmenté d’un cran.

Le wrap au poulet Buffalo était délicieux et pas trop épicé.

Ce qui nous amène à la partie des offres inscrites sur l’échelle des épices. Le wrap au poulet Buffalo était un excellent choix, avec une chaleur à peu près moyenne. Ce qui aide à le distinguer, aussi étrange que cela puisse paraître, c’est à quel point il était bien construit. Il a tenu bon malgré le fait qu’il était chargé de beaucoup de poulet avec tous les ingrédients complémentaires. Il n’y avait pas de bouchées de tortilla. Certaines personnes peuvent préférer une prise légèrement plus épicée, mais le wrap était excellent.

Nous avons également essayé le Nashville Hot Chicken Sandwich. Le niveau de chaleur a de nouveau adopté une approche plus mesurée, un peu plus douce que prévu, en particulier pour un sandwich notoirement chaud qui donne à un établissement une petite marge de manœuvre pour sortir quelque chose d’épice au-dessus de la moyenne. Mais c’était quand même une excellente option. C’était incroyablement croustillant, frit à la perfection et, le plus impressionnant de tous, avait une saveur qui allait au-delà de la simple chaleur. Il était servi avec un côté de mayonnaise épicée qui n’était pas aussi fougueuse que prévu, mais qui s’ajoutait tout de même au sandwich global.

PJ’s Courthouse Tavern and Grille à Sycamore

Peu importait ce que nous avions commandé au PJ’s Courthouse Tavern and Grille. Repas enfants ou plats épicés, entrée ou plat principal, basique ou complexe, les options ont toutes dépassé les attentes.

• Le Mystery Diner est un employé du Daily Chronicle. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Le Mystery Diner visite un autre restaurant et rend ensuite compte de l’expérience. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’avis.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: Taverne et grille du palais de justice de PJ

OÙ: 202, rue W. State, sycomore

TÉLÉPHONE: 815-895-9253

INFORMATION: pjscourthouse.com