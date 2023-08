PJ Washington aurait accepté un accord de 48 millions de dollars avec les Hornets

L’agence libre étendue de PJ Washington a été conclue, puisque l’attaquant aurait accepté samedi un contrat de 48 millions de dollars sur trois ans pour rester avec les Charlotte Hornets, selon ESPN.

Auparavant agent libre avec restriction, Washington vient de connaître la meilleure saison de sa carrière NBA ; il a enregistré en moyenne un sommet en carrière de 15,7 points, 4,9 rebonds et 1,1 bloc par match tout en tirant à 44,4 %/34,8 %/73,0 %.

Washington a été titulaire pour les Hornets, qui l’ont sélectionné avec le choix n ° 12 lors du repêchage de la NBA 2019 dans le Kentucky, pendant la majeure partie de sa carrière de quatre ans dans la NBA.

Les Hornets viennent de connaître une saison de 27-55, ce qui leur place au 14e rang de la Conférence Est. Ils ont ensuite grimpé de deux places à la loterie du repêchage et ont sélectionné l’attaquant de l’Alabama Brandon Miller avec le choix n ° 2 du repêchage de la NBA 2023, l’une des cinq sélections effectuées par l’équipe.

Les Hornets ont également re-signé l’attaquant Miles Bridges sur une offre de qualification. Bridges n’a pas joué la saison dernière en raison d’une affaire de violence domestique et sera suspendu pour les 10 premiers matchs de la saison prochaine en raison de la situation. Il a récolté en moyenne 20,2 points par match au cours de la saison 2021-22.

Voulez-vous que d’autres belles histoires vous soient livrées directement ? Voici comment créer ou vous connecter à votre compte FOX Sports, suivre vos ligues, équipes et joueurs préférés et recevoir quotidiennement une newsletter personnalisée dans votre boîte de réception..]

Ailleurs, Kelly Oubre Jr., qui a récolté en moyenne 20,2 points par match pour les Hornets la saison dernière, reste agent libre. Washington et les Hornets ouvrent la saison 2023-24 à domicile contre les Hawks d’Atlanta le 25 octobre.

Obtenez plus de la National Basketball Association Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.