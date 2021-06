PJ Tucker sur Kevin Durant alors que la star des Milwaukee Bucks s’ouvre sur le défi de garder «le meilleur buteur qu’il ait jamais vu» | Nouvelles de la NBA

PJ Tucker s’accroche à Kevin Durant chaque fois que les deux hommes montent ensemble sur le bois dur.

Le vétéran défenseur de l’aile s’est donné pour mission personnelle d’essayer d’arrêter l’homme qu’il considère comme le meilleur buteur qu’il ait jamais vu sur un terrain de basket.

Et le mot clé est « essayer ».

Durant était hors de ce monde en l’absence de Kyrie Irving et James Harden, stars des Brooklyn Nets, dans le cinquième match de cette fascinante série de demi-finales de la Conférence de l’Est, marquant 49 points, captant 17 rebonds et distribuant 10 passes décisives.

Tucker accepte que parfois il n’y a rien que vous puissiez faire pour arrêter KD. Et après que la star des Milwaukee Bucks ait effectué un changement typiquement infatigable et parasitaire dans la victoire 104-89 des Bucks qui a égalisé la série et forcé un décideur jeudi soir, il a parlé longuement de ce que c’est que d’affronter Durant le le tribunal.

« Écoutez, Kevin est peut-être le meilleur buteur de notre génération, comme il est en dehors là », a déclaré Tucker. « Il a une moyenne de 30 en séries éliminatoires pour sa carrière (29,4, pour être exact), il va beaucoup marquer le ballon. Tout le monde le sait. Je ne sais pas pourquoi les gens agissent comme si c’était une surprise. Il est une tâche ardue pour n’importe qui.

« Je ne pense pas que quiconque puisse le faire taire. Mais qu’est-ce que vous pouvez faire est juste essayer de le faire travailler. Vous savez, les gens appellent – peut-être ce type ou peut-être ce type… peu importe. Il a toujours un avantage. Il ira toujours dans votre équipe et il faut toute une équipe pour le garder.

« Le truc, c’est (de s’assurer que vous) enlevez à tout le monde. Si vous le gardez, vous vous concentrez sur lui. Si vous pouvez garder tout le monde et les faire jouer, faites-les vous battre, (alors) Je pense que c’est la clé parce qu’il va marquer. Vous essayez juste de rendre les choses aussi difficiles que possible, de lui faire tirer le plus de tirs possible pour atteindre ce nombre. «

















2:33



Faits saillants du match 6 de la série des demi-finales de la Conférence Est entre les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets



Durant a toujours enregistré un double-double de 32 points et 11 rebonds lors de la défaite de jeudi, mais la tactique des Bucks a été beaucoup plus efficace pour annuler les Nets – qui, certes, ont été privés de James Harden et, dernièrement, de Kyrie Irving en raison de blessures – depuis qu’ils ont été soufflés dans le jeu 1 et le jeu 2.

Tucker estime que ses coéquipiers lui permettant de se concentrer sur Durant et de ne pas « suraider » lorsqu’il le garde, a été un facteur important dans le redressement des Bucks.

« Il va marquer, vous devez vous en occuper », a déclaré Tucker. « Il va frapper des coups fous. Il va en marquer beaucoup. Cela va arriver tellement.

« Je dois le changer. Je dois lui donner un look différent. Je ne peux pas le garder de la même manière à chaque fois. Je le ramasse parfois sur tout le terrain. Parfois je me bats pour (l’écran), parfois j’essaie de descendre, parfois j’essaie de faire tout ce que je peux pour essayer d’obtenir n’importe quel type d’avantage pour qu’il ne marque pas mais il va le faire. Alors ne soyez pas frustré, ça va arriver, vous devez y aller – prochain jeu, prochain jeu.

« Suraider et faire de très petites choses que les gens qui ne connaissent pas le basket ne comprendraient jamais (nous blesseraient). (A) un très petit ensemble de choses qui coûtent beaucoup de temps à la fin.

Playoffs NBA en direct 28 : Milwaukee @ Brooklyn Gm7 19.06 2500



Dimanche 20 juin 1h30





« Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est être frustrés par le fait qu’il marque et que les gens commencent à essayer d’aider. (Ensuite) tout le monde commence à marquer et c’est à ce moment-là que ça devient moche, et c’est à ce moment-là que les matchs 1 et 2 ont lieu. Donc mon travail est de continuer eux devant, me battre autant que je peux et m’assurer que personne d’autre n’a à les aider. Ainsi, ils peuvent rester à la maison sur leur homme. C’est mon travail.

« Nous avons en quelque sorte collaboré avec les entraîneurs (après le match 1 et le match 2) et avons trouvé quelque chose que nous aimions tous les deux, que nous pensions pouvoir (exécuter) en termes de plan de match. J’ai l’impression que le match 3 ou 4, nous étions plutôt bons, s’en est très bien sorti. Le cinquième match, nous avons bien joué pendant une mi-temps. De toute évidence, changer de joueur à mi-chemin et faire des choses différentes et abandonner une tonne de points. Je pense que tout au long de la série, chaque match a été un peu différent, mais je pense comme si nous nous améliorions à chaque match. »

L’intensité augmente au maximum pendant les séries éliminatoires et Durant et Tucker sont deux des joueurs les plus bruyants de la ligue, il n’est donc pas surprenant que cela dégénère parfois en une altercation verbale à part entière.

Mais Tucker insiste sur le fait que cela fait partie intégrante du jeu et qu’il ne l’aurait pas fait autrement.

« C’est l’homme des séries éliminatoires, je ne sais pas ce que les gens pensent. Nous en avons rêvé toute notre vie, comme je rêve d’être en séries éliminatoires en gardant le meilleur joueur du monde. Je mourrais là-bas, je vis mon rêve Je ne recule devant (rien) Je me bats pour chaque centimètre.

Image:

PJ Tucker et Kevin Durant s’affrontent dans un match de saison régulière plus tôt cette année



« Moi et Kevin nous battons chaque année. Je l’ai chaque année en séries éliminatoires. Golden State, Oklahoma City, peu importe – saison régulière, séries éliminatoires… J’aime le garder, j’aime ça. C’est le meilleur buteur que j’ai J’ai jamais vu de ma vie. J’ai dit à Rick Barnes lors de sa visite quand (Durant) était un collège au lycée, « Il va être le meilleur joueur que j’ai jamais vu de ma vie. Il nous a tués ». Je le savais C’était la 11e année.

« J’exerce tellement d’énergie à le couvrir, n’est-ce pas, les gens ne comprendraient jamais à quel point c’est difficile. Je veux dire, littéralement à chaque jeu, vous devez être sur votre jeu parce qu’il peut marquer chaque jeu. C’est donc difficile. Alors Je fais tout ce que je peux.

« C’est mon frère. Nous concourons, nous nous battons, à chaque match. Nous allons nous battre à nouveau dans le septième match. Cela en fait partie. »

Ce sera au box-office, c’est certain. Et vous pouvez regarder le match 7 en direct sur Sky Sports Arena, le samedi soir à partir de 1h30.