Pizzeria Cacto / Estudio Grizzo Arquitectos

© Federico Kulekdjian

+ 19





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

30 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Électricité Avellaneda, Forno.ar, Monolitique

© Federico Kulekdjian

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet se développe à partir d’une pièce principale, un grand feu qui organise l’espace. Dans la lignée des tuiles et des briques en terre cuite que l’on trouvait sur la façade d’origine, il a été décidé de poursuivre avec la même ligne de matériaux rustiques, générant des textures et des emboîtements qui captent l’attention des piétons. Un revêtement spécial a été conçu pour la façade en découpant des tuiles coloniales, ce qui a donné naissance à six pièces de sections différentes qui formaient les modules de placement.

© Federico Kulekdjian

© Federico Kulekdjian

À partir de l’expérimentation et de la recherche d’obtenir des courbures à partir de briques, on a fabriqué une grande pièce protagoniste qui augmente son diamètre à mesure qu’elle grandit en hauteur. À travers les vides de la structure en brique, un effet de lumière simule le feu du four où sont préparées les pizzas. L’espace d’origine avait un plafond voûté qui a été restauré et valorisé. Pour le trottoir, des carreaux de brique ont été utilisés pour créer une continuité entre les plans horizontal et vertical de la façade.

Plan d’étage

Élévation

Pour la conception du mobilier, l’objectif était de rompre avec les textures rustiques. Une pause moderne, aux surfaces brillantes et polies, où la répétition des éléments est maintenue pour former des étagères et des bars. Des tôles brutes polies ont été utilisées avec une laque polyuréthane pour l’imperméabilisation.

© Federico Kulekdjian

© Federico Kulekdjian

Pour assurer la continuité entre le sol et la façade du bar, un matériau à base de ciment et de pierres hydrolavées a été utilisé et fabriqué sur place, ce qui a permis une forme incurvée entre les plans. Pour créer les espaces de rangement et de salle de bain, deux modules reliés par un ruban incurvé ont été conçus. Les modules et le reste des murs sont recouverts de éclaboussures de deux couleurs différentes.

© Federico Kulekdjian

© Federico Kulekdjian

Nous avons recherché une expansion physique et visuelle en utilisant une structure extérieure recouverte de tuiles de brique, qui comprend un grand banc en métal et une jardinière, définissant l’espace et offrant une protection vers la rue véhiculaire. La marque a été conçue en collaboration avec Turkey Studio. Nous avons recherché une image décontractée avec des clins d’œil aux graphismes publicitaires argentins d’autres époques.