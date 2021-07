La Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), basée à Séoul, a fait tourner les têtes avec ses choix d’image discutables lors du coup d’envoi des jeux à Tokyo vendredi. Alors que certains pays étaient représentés avec des articles plus inoffensifs – une tarte à pizza alléchante était utilisée pour l’Italie et un morceau de saumon juteux pour la Norvège – d’autres étaient plus controversés.

Le diffuseur sud-coréen MBC a utilisé des images pour « représenter » chaque pays pendant la #Tokyo2020 Cérémonie d’ouverture.Italie : pizzaNorvège : saumonHaïti : bouleversementUkraine : Tchernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld – Raphael Rashid (@koryodynasty) 23 juillet 2021

Haïti, par exemple, a été dépeint avec une photo apparemment prise lors d’une émeute, avec ce qui ressemble à des pneus en feu qui rôtissent en arrière-plan. Lorsque les athlètes du pays sont entrés dans le stade, la chaîne de télévision a expliqué avec un texte à l’écran que le « La situation politique est brouillée par l’assassinat du président », selon le journaliste sud-coréen Raphael Rashid.

L’Ukraine, quant à elle, a eu droit à une image austère, en noir et blanc, de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui a connu une catastrophe majeure en 1986 après que des explosions ont ravagé ses réacteurs. La raison pour laquelle la tragédie a été utilisée comme substitut du pays lui-même n’est pas claire, mais la décision a néanmoins été envoyée « Tchernobyl » tendance sur le segment coréen de Twitter, Rashid c’est noté. « La honte nationale » aurait également augmenté les tendances au cours de l’étrange «leçon de géographie» du point de vente.

Est-ce… la photo de Tchernobyl……….??? utilisé pour présenter l’Ukraine……???? https://t.co/0RyWMk9v7E – Parc Juwon (@juwonreports) 23 juillet 2021

Les nouvelles sud-coréennes ne laisseront jamais passer l’occasion de montrer à quel point ils sont complètement fous. pic.twitter.com/vVGGZx21ga – BBCollection🍀 (@BBCollection4) 24 juillet 2021

MBC a finalement publié un mea culpa alors que la controverse tourbillonnait, en disant « Dans l’émission de la cérémonie d’ouverture d’aujourd’hui, des photos inappropriées ont été utilisées lors de la présentation de pays comme l’Ukraine et Haïti. De plus, des photos et des sous-titres inappropriés ont été utilisés pour d’autres pays.

Nous nous excusons auprès des pays concernés mentionnés, y compris l’Ukraine et les téléspectateurs coréens.

Les internautes ont néanmoins braqué la chaîne de télévision, un argumentant les choix d’images ont montré un « irrespect » envers les pays en question, même si certains l’ont soutenu « ça aurait pu être pire » pour certaines nations.

Ont-ils littéralement choisi la première image qui est apparue sur Google lorsqu’ils ont fait une recherche d’images pour le pays ? – Kevin Roberts (@ripkevinroberts) 23 juillet 2021

Je suis Italien. Ça aurait pu être pire pour nous, honnêtement – Kuma (@Kumawastooshort) 23 juillet 2021

Les bizarreries de la couverture de MBC ne se sont pas arrêtées aux graphismes mal avisés. En présentant la Suède, le point de vente avait apparemment l’intention de la décrire comme « pays développé de bien-être », mais une faute de frappe a transformé « pays développé » dans « soupe de sang de vache », un plat coréen. Alors que l’image utilisée pour le pays comprenait au moins la Suède, MBC est inexplicablement allé avec un graphique montrant toute l’Europe avec un petit marqueur indiquant Stockholm.

L’accident n’est pas la première gaffe olympique de MBC. Selon Rashid, lors des matchs de 2008 à Pékin, le média a présenté les îles Caïmans comme un « célèbre » paradis fiscal et le Tchad comme « coeur mort de l’Afrique ». Le Zimbabwe, quant à lui, serait connu pour ses « inflation meurtrière ». L’émission a valu à MBC un avertissement sévère de la part du régulateur des médias de Séoul.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !