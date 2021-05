Pizza Party, la meilleure partie des célébrations du titre de Man City

Pep Guardiola a révélé la meilleure partie de Manchester City première ligue Les célébrations du titre 2020-2021 étaient la pizza.

Les joueurs et le personnel ont organisé une fête impromptue mardi après la défaite de Manchester United contre Leicester City a confirmé le troisième titre de Premier League de City en quatre ans.

« C’était tellement sympa, les fêtes inattendues sont les plus belles », a déclaré Guardiola, qui emmène son équipe à Newcastle vendredi, lors d’une conférence de presse jeudi.

« Si vous en organisez une grande, cela peut être ennuyeux. Mais nous sommes venus ici [to the CFA] et nous nous sommes beaucoup embrassés et nous nous sommes souvenus à quel point c’était bon. Nous avons eu une pizza et c’était le meilleur moment de la nuit.

« Je n’étais pas dans des conditions parfaites pour décider [which pizza]. En Angleterre, la fête est toujours juste de l’alcool et je ne comprends pas pourquoi. «

Manchester City a remporté le titre à trois jours de la fin. Photo de Peter Powell – Piscine / Getty Images

Après avoir remporté le titre avec trois matchs à perdre, City a le Ligue des champions finale contre Chelsea à attendre le 29 mai.

Kevin De Bruyne a raté la défaite en championnat contre Chelsea samedi après s’être blessé à l’entraînement et il est susceptible de rater le voyage à St James ‘Park, mais Guardiola espère qu’il sera disponible pour la finale à Porto dans deux semaines.

« Il est toujours blessé », a ajouté Guardiola. « Il va mieux. Quand il sera en forme, il viendra à l’entraînement. Les gars qui sont à 100% en forme auront la chance de jouer la finale. Nous verrons comment sont l’équipe et les joueurs et leur donnerons une chance de jouer le dernier. jeux de la saison. «