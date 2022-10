‘Pizza Pani Puri’ avec du fromage et des légumes est la nouvelle recette de nourriture bizarre d’Internet

Diverses fusions alimentaires ont envahi Internet. Bien que la plupart des connotations vous laissent dégoûté, il y en a quelques-unes qui valent la peine d’être essayées. L’un de nos aliments de rue préférés, le gol gappa, également connu sous le nom de pani puri, a été associé à des articles sans méfiance. Alors que les gens souhaitent que la torture sur leur nourriture de rue se termine bientôt, il y a des gens qui ne sont pas d’humeur à s’arrêter. Une dernière vidéo qui devient virale montre une personne faisant de la pizza pani puri. Téléchargée par l’utilisateur d’Instagram thebitsy_tales, la vidéo est devenue virale maintenant.

Cela commence par une personne qui arrange quelques pani puris dans un bol. On peut alors le voir y ajouter des légumes. Comme si cela ne suffisait pas, il le farcit de fromage et le flamba pour que le fromage fonde. Une fois qu’il commence à fondre, il met de la sauce dessus. “Partagez avec vos amis”, lit la légende. Regarde:

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un expérimente le pani puri. Auparavant, la glace Golgappa était devenue virale, laissant les internautes dégoûtés. La vidéo s’ouvre sur le vendeur qui fait quelques gol gappas avec du sukha puri, de l’aloo, du chhole et beaucoup de chutney. Ensuite, l’homme ajoute de la crème et procède à la fabrication des rouleaux de crème glacée. Il écrase le gol gappa dans la crème et le mélange bien jusqu’à ce qu’une texture fine ne soit pas atteinte. Plus tard, il découpe quelques rouleaux de crème glacée. « Teekhe golgappae kha ke ho gae bore ? Aao kare aapka teekha pan kamm. Golgappa ice cream ke sath (vous ennuyez-vous de manger du gol gappa épicé ? Réduisons le piquant avec de la glace gol gappa) », la vidéo était sous-titrée.

Alors que de telles connotations alimentaires ont généralement dégoûté Internet, le blogueur culinaire a mentionné, dans la légende, que les rouleaux de crème glacée gol gappa étaient étonnamment savoureux. Cependant, les internautes n’ont pas du tout été convaincus. Ils ont demandé aux vendeurs de nourriture d’arrêter de faire des fusions avec de la crème glacée, et certains les ont même exhortés à mettre fin à cette tendance.

