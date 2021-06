Pizza Hut en est fier. Ils en font la promotion. Ils lavent le cerveau des enfants et ils savent exactement avec quel contenu ils les lavent. La théorie critique de la race est partout. Même dans la nourriture.

« Les hommes égoïstes ont créé des lois injustes et racistes. »

Pizza Hut est en partenariat avec un groupe appelé First Book, qui prétend être un groupe éducatif, en parrainant un programme qui comprend l’enseignement aux enfants que Greedy White Men™ est là pour obtenir eux.

« Les Blancs font croire aux autres que les Noirs sont mauvais. »

Ils ont été exposés de leur propre main et ont été éclairés sur les réseaux sociaux lorsque les gens ont réalisé ce qui était DANS les vidéos que Pizza Hut faisait fièrement la promotion.

« Les préjugés ont été utilisés comme un outil par ces hommes avides pour protéger leurs affaires. »

Ce sont toutes des citations de l’enseignant et des enfants dans ces vidéos adoptées par Pizza Hut.

« Permettez-moi de dire d’emblée qu’en tant que Pizza Hut, nous sommes très fiers de soutenir ce travail. » C’est ce qu’ils disent. Regardez cette vidéo de Mythinformed montrant de quoi Pizza Hut est « si fier ».

Regarder:

Pizza Hut parraine le programme Critical Race Theory et « Anti-Racist » dans les salles de classe à travers les États-Unis Au départ, nous pensions qu'ils n'étaient pas au courant. Ce n'est pas le cas. Voici Pizza Hut & First Book soutenant explicitement le programme CRT et à quoi il ressemble en classe.

Voici quelques-unes des vidéos dont proviennent les clips.

Une enseignante en sciences sociales de cinquième année partage son programme « antiracisme » de la théorie critique de la race dans sa classe. Écoutez ce que ces ENFANTS ont été conditionnés à dire. Ce programme CRT fait partie d'un effort de collaboration avec « Empowering Educators » parrainé par Pizza Hut.

Suite Une enseignante en sciences sociales de cinquième année partage son programme « antiracisme » de la théorie critique de la race dans sa classe. Écoutez son point de vue sur l'Amérique et comment les enfants réagissent. Ce programme CRT fait partie d'un effort de collaboration avec « Empowering Educators » parrainé par Pizza Hut.

Post Millennial a les citations.

Dempsey a demandé à un étudiant : « Qu’est-ce que la culture dominante, que fait la culture dominante ? » L’élève a répondu à l’enseignant : « Ils font croire aux gens certains stéréotypes sur certains groupes de personnes, pas seulement les Noirs, également brunis. [sic] ou indigène, toute personne dont la couleur de peau est plus foncée. Répondant à la même question, un autre étudiant a déclaré : « Les cultures dominantes pour les personnes puissantes au pouvoir et les personnes blanches font croire aux autres que les Noirs sont mauvais, c’est pourquoi les Noirs n’ont pas… de pouvoir.

Liens sources avec des informations sur le partenariat avec Pizza Hut et First Book dans la description : https://t.co/YgksIsBXEZhttps://t.co/ir09B4YWl8 – Mythinformed MKE (@MythinformedMKE) 12 juin 2021

Et il y a plus :

Si vous voulez vraiment être horrifié, vous pouvez voir plus de cet endoctrinement sur la page Youtube de First Book sponsorisée par Pizza Hut. Disney et Ryan Seacrest font également la promotion du premier livre

BEAUCOUP plus en fait, comme l’expliquait PJ Media il y a quelques jours.

Les enfants dans les vidéos ci-dessus vivent à Brooklyn. Le programme raciste de Pizza Hut est utilisé bien au-delà de Brooklyn. L’Iowa l’utilise. Les écoles de votre région peuvent également l’utiliser. Recherchez le premier livre, car c’est le nom anodin du programme. Pizza Hut n’est pas la seule société éveillée à financer le programme First Book – ce site Web répertorie quelques dizaines d’entreprises, dont Ford, Intel, Disney et Ralph Lauren, en tant que sponsors finançant l’éducation raciste des enfants dès l’âge de 11 ans. Si ces enfants grandir en continuant à haïr les autres sur la base de la race, le résultat sera désastreux pour eux et pour le pays. Comme on pouvait s’y attendre, Randi Weingarten, le chef du deuxième syndicat d’enseignants aux États-Unis, l’American Federation of Teachers, est faire pression pour préserver et continuer à étendre la théorie critique de la race dans les écoles publiques. Les syndicats d’enseignants ont tout fait pour endoctriner les enfants dans toutes les écoles publiques sur lesquelles ils peuvent mettre la main.

Cela pourrait être dans votre ville. Dans la classe de votre enfant. Les idées pourraient faire partie de leur vision du monde à moins que vous ne les corrigiez.

De toute évidence, il est impossible d’exagérer à quel point il est dangereux et INSANE d’enseigner aux enfants que les Blancs sont des monstres qui essaient de les tuer. Que pensent-ils qu’une personne qui apprend cela à un jeune âge fera quand elle sera plus âgée ? Aller chercher un travail ? Contribuer à la société ? Devenir un adulte responsable ?

Non. Ils créent de futurs terroristes. Quelle est l’intention. C’est le but.

Vous ne mangez probablement pas chez Pizza Hut. Mais si vous le faites, vous voudrez peut-être arrêter.

Je vous laisse avec ces pensées.

Je continue de voir cette affirmation selon laquelle les conservateurs ne savent pas ce qu'est la théorie critique de la race, et c'est carrément faux.

Nous n'avons pas besoin d'enseigner aux enfants noirs qu'ils sont nés dans une machine acharnée à leur destruction et aux enfants blancs que la couleur de leur peau les rend moralement inférieurs. Cela devrait être évident, mais pour une raison quelconque, les gens dans les médias continuent de qualifier cette merde de «formation à la diversité».

Nous savons exactement ce que c’est. On peut en voir des vidéos. C’est destructeur et c’est censé l’être. La seule raison pour laquelle ils peuvent ouvertement faire avancer le lavage de cerveau destructeur des enfants et simultanément s’en tirer en prétendant qu’ils ne font rien de tel, c’est parce que les médias le permettent et s’y adonnent, parce qu’ils sont dirigés par Brian Stelter, Brian Williams, Brianna Keilar , et Rachel Maddow.

L’Amérique – le monde en fait – est en grande difficulté.