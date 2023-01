Pizza Hut établit un record du monde Guinness avec une délicatesse géante de 68 000 tranches

Pizza Hut a remporté le titre de record Guinness pour avoir cuisiné la plus grande pizza au monde. La chaîne alimentaire a réuni une équipe efficace de personnes pour préparer la tarte géante qui nécessitait 13 653 livres de pâte, plus de 8 000 livres de fromage, 4 948 livres de sauce marinara et un stupéfiant 630 496 pepperoni en coupe et réguliers. La mesure finale de la pizza géante a été enregistrée à 13 990 pieds carrés, ce qui l’a amenée à remporter le nouveau titre. Selon CNN, la tarte mammouth a été construite sur le gigantesque espace au sol du Los Angeles Convention Center.

Pour rassembler la pizza, l’équipe de la chaîne alimentaire a d’abord commencé à étaler des carrés individuels de pâte à pizza sur le sol, puis à les garnir de sauce marinara, de pepperoni et de fromage. Lorsqu’il s’agissait de cuire la pizza, l’équipe chauffait des sections de l’article à l’aide d’un dispositif de cuisson mobile qui le faisait traverser la tartinade pour s’assurer que chaque morceau cuisait correctement. Le président de Pizza Hut, David Graves, aurait révélé que la pizza géante produisait environ 68 000 tranches après l’achèvement de la construction.

Notamment, la chaîne a pris la décision de produire la tarte mammouth en l’honneur de leur plat populaire des années 90, à savoir The Big New Yorker. L’article a été supprimé de leur menu pendant des années, mais maintenant Pizza Hut le ramène à leur menu à partir du 1er février. La création de la plus grande pizza du monde a commencé le mercredi 18 janvier, mais il leur a fallu environ deux jours pour obtenir un signal vert de l’équipe Guinness que leur construction a réussi. Dans une déclaration du président de Pizza Hut, il a révélé: “Nos clients nous supplient de ramener le Big New Yorker depuis plus de deux décennies, nous savions donc que nous devions faire quelque chose de grand.”

Pour avoir battu le record, l’équipe de pizza s’est associée au YouTuber Eric “Airrack” Decker, qui a également marqué son jalon d’atteindre 10 millions d’abonnés. La gigantesque pizza n’a pas été gaspillée, le président de la chaîne alimentaire a confirmé que la tarte terminée avait été donnée à une maison digne après avoir été entièrement cuite. Il a été donné à des banques alimentaires locales et à des œuvres caritatives de la région de Los Angeles. Le précédent record de la plus grande pizza du monde a été remporté par un groupe de chefs italiens en 2012, qui mesurait environ 1 261,65 mètres carrés.

