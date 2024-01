Pizza, Gaza et une famine d’origine israélienne | Guerre d’Israël contre Gaza

Ce n’est pas souvent qu’un chroniqueur soit obligé de faire référence à la pizza au milieu d’une famine provoquée par une nation voyou.

Mais les temps et la décence l’exigent étant donné que, aspect déterminant de son siège de fer de Gaza, Israël, de son propre aveu, a toujours eu l’intention d’empêcher la nourriture et l’eau d’atteindre l’enclave dévastée et les enfants, les femmes et les enfants. des hommes qui, pour le moment, la peuplent.

Aujourd’hui, à la lumière des outrages que les Palestiniens ont endurés et continueront d’endurer alors qu’Israël s’efforce d’anéantir Gaza avec une férocité implacable, la pizza peut sembler un point de départ banal, voire de mauvais goût, pour une chronique qui invoquera partout deux mots directs : génocide et famine.

Pourtant, la semaine dernière, je suis tombé sur un certain nombre d’images choquantes qui, considérées côte à côte, nous en disent long sur l’ampleur des crimes dont nous sommes témoins commis à Gaza et au-delà, ainsi que sur les circonstances disparates des victimes et des victimes. les auteurs de ces horreurs.

La première image met en scène deux jeunes soldats israéliens, chacun portant une tour de boîtes de pizza – un cadeau apparemment d’une franchise de pizza populaire. Les soldats, vêtus de vert, sourient. Ils semblent étourdis. L’adage marketing au dos des boîtes se lit comme suit : « Pour l’amour de la pizza ».

Une image complémentaire publiée sur Instagram met en vedette un soldat israélien chauve et corpulent avec une arme puissante en bandoulière. Son bras droit repose sur une pile de tartes gratuites livrées par le même Filiale israélienne d’une célèbre chaîne de pizza américaine. Un léger sourire apparaît sur son visage barbu et à lunettes.

Les émojis en forme de cœur sur les deux instantanés sont destinés à transmettre, je suppose, leur gratitude pour leur générosité de restauration rapide.

Les soldats israéliens ont l’air heureux. Ils seront bien nourris. Si les soldats sont troublés ou perturbés par toute la folie meurtrière qui engloutit la région, cela ne se voit pas du moins dans cet instant capturé sur téléphone portable.

Ils sont contents. Un air surréaliste de normalité règne au milieu d’une inhumanité omniprésente. Heureusement, le dîner est servi.

D’autres images, bien sûr, racontent une histoire bien différente et cruelle.

UN groupe de garçons et de filles palestiniens est pressé contre une porte en fer dans une partie de Gaza décimée. Ils portent des pulls et des sweats à capuche pour se protéger du froid hivernal.

Les garçons et les filles ont été enrôlés ou volontaires pour trouver de la nourriture et de l’eau pour leurs familles. Ils portent des casseroles et une passoire.

Une fille se démarque. Son bras tendu se plie entre les barres épaisses et noires comme un bretzel. Elle tient un bol en argent. La jeune fille semble crier à quelqu’un au loin pour attirer l’attention sur son bol vide.

La rangée d’enfants à proximité suit en costume effréné, obligés de demander de l’aide eux aussi.

Des millions de Palestiniens ne plaideront pas. Au lieu de cela, ces jours-ci, ils prennent ce qu’ils peuvent pour survivre.

Il y a deux semaines, dans les vestiges apocalyptiques d’un quartier à l’ouest de la ville de Gaza, des dizaines d’hommes et de garçons palestiniens envahi un camion abandonné comme des abeilles sur une ruche alors qu’elles cherchaient de la farine et des conserves.

Gaza regorge de faim, de besoin et de désespoir. Les magasins ont été effacés. Les maisons ont été rasées. Les cimetières ont été effacés. Les écoles ont été effacées. Les mosquées ont été effacées. Les hôpitaux ont été effacés.

L’espoir a été effacé.

Le génocide qui se déroule jour après jour infernal à Gaza prend deux formes. L’un est bruyant et rapide. L’autre est calme et lent. Les deux sont mortels et, malgré les dénégations prévisibles des capitales occidentales prévisibles, délibérés.

La litanie de bombes et de drones qu’Israël a lâchés sur Gaza, qui ont tué des milliers de Palestiniens et en ont mutilé des milliers d’autres, sont destinés à tuer et à mutiler – instantanément.

La destruction massive et rapide de Gaza est intentionnelle. Il est conçu pour terroriser. Il est conçu pour éradiquer. Il est conçu pour transformer Gaza – la totalité – en poussière, aride et inhabitable.

Quiconque, de quelque côté que ce soit, prétend le contraire se fait l’apologiste d’un gouvernement israélien qui a clairement et clairement affiché son objectif de nettoyage ethnique de Gaza – ouvertement et à plusieurs reprises.

Les apologistes préfèrent le confort de la cécité aux inconforts de l’honnêteté.

Un génocide silencieux et lent se déroule au-delà des scènes de « bang-bang » qui dominent les écrans des réseaux d’information occidentaux.

Cela se passe dans les tentes fragiles qui abritent la légion de Palestiniens sans abri qui ont reçu l’ordre de marcher de force – à pied et à dos de mulet – d’une partie de Gaza assiégée à une autre.

C’est là que, selon les Nations Unies, la famine se propage à une « vitesse incroyable ».

Martin Griffiths, secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d’urgence dit Christiane Amanpour de CNN a récemment déclaré que la « grande majorité » des 400 000 Palestiniens décrits par les agences de l’ONU comme risquant de mourir de faim « sont en réalité dans la famine, et pas seulement en danger de famine ».

Les famines sont causées par la combinaison des caprices impitoyables de la nature et des conséquences inévitables des conflits.

La famine qui sévit à Gaza n’est pas une « catastrophe naturelle » mais le résultat direct et orchestré des actions et de l’inaction graves d’Israël.

La plupart des victimes du génocide bruyant et rapide perpétré par Israël sont des enfants. Son génocide lent et silencieux fera également de nombreux innocents. Malheureusement, les 350 000 enfants de moins de cinq ans de Gaza seraient particulièrement vulnérables.

« Les enfants présentant un risque élevé de mourir de malnutrition et de maladie ont désespérément besoin de soins médicaux, d’eau potable et de services d’assainissement, mais les conditions sur le terrain ne nous permettent pas d’atteindre en toute sécurité les enfants et les familles dans le besoin », a déclaré la Directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell.

Cette famine artificielle est, selon toute mesure juridique ou morale, un crime de guerre flagrant.

« Le gouvernement israélien utilise la famine des civils comme méthode de guerre dans la bande de Gaza occupée, ce qui constitue un crime de guerre », a averti Human Rights Watch dans un rapport publié à la mi-décembre. « Les forces israéliennes bloquent délibérément l’approvisionnement en eau, en nourriture et en carburant, tout en entravant délibérément l’aide humanitaire, en rasant apparemment des zones agricoles et en privant la population civile des biens indispensables à sa survie. »

La famine métastasée, combinée à l’apparition certaine de maladies, est susceptible de tuer plus de Palestiniens que la pluie constante de bombes et de drones d’Israël.

Ce sera l’épitaphe honteuse de la communauté internationale : plutôt que de mettre un terme à la famine, elle a encouragé Israël tandis que son « allié stratégique » tentait d’affamer les Palestiniens pour les amener à la capitulation et à la soumission.

Honte à eux. Honte à eux tous.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.