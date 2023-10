Pizza à la Détroit, macaroni au fromage chaud du Tennessee nouveaux au menu 2023-24 du Minnesota Wild – Twin Cities

Le Wild du Minnesota a annoncé les nouvelles options alimentaires pour la saison 2023-24, et il y a de nouveaux joueurs vraiment excitants.

La plupart de ces nouveaux aliments se trouvent au niveau du club chic, mais tous les fans sont les bienvenus dans les concessions et les restaurants.

Wrecktangle Pizza, la chaîne locale qui vient d’ouvrir un restaurant à service complet au centre-ville, sert des tranches amusantes à la manière de Détroit, Grand Ole Creamery a une vitrine, Pajarito est de retour avec des tacos croustillants après avoir rejoint les concessions au milieu de la saison dernière et Nordy’s. Knots sert des bretzels à l’allemande.

Xcel Energy Center est également en train de construire un mur de robinetterie en libre-service qui servira des bières et des cidres d’un groupe de petits fabricants locaux, notamment Barrel Theory, Sweetland Orchard, Junkyard et BlackStack.

Il y a aussi un nouveau stand Deli servant des sandwichs chauds au bœuf et à la dinde ainsi qu’un sandwich végétarien aux tomates, mozzarella et pesto, et un stand appelé Market House Sausage, qui propose une nouvelle saucisse de poulet Buffalo garnie de salade de fromage bleu et de sauce piquante Frank’s Red et une saucisse cheddar au bacon barbecue.

Le favori de retour, Revival, propose des pointes de poitrine brûlées addictives et des macaronis au poulet chaud du Tennessee cette année, et le Breakaway and Upper Carvery propose un sandwich à la porcetta Iron Range et un sandwich au rôti au menu cette année.

Flynt & Kyndle, le restaurant à service complet du niveau Club, propose un certain nombre de nouveaux plats au menu, notamment du doré en croûte de masa, du chou-fleur rôti au curcuma et une trempette au poulet et au fromage Buffalo.

Le Wild disputera un autre match préparatoire à domicile le samedi 7 octobre. Le premier match à domicile aura lieu le jeudi 12 octobre.