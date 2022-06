Pizlio Models célébrera trois glorieuses années d’excellence au service des modèles en herbe en juillet

En juillet, Pizlio Models célébrera sa troisième année glorieuse d’attribution d’ailes aux aspirations des mannequins émergents et talentueux en Inde. La principale société de gestion de modèles les a aidés à briller plus que jamais sous les projecteurs de l’industrie du mannequinat en leur offrant une variété d’opportunités de modélisation riches et inattendues.





Depuis sa création le 11 juillet 2019, Modèles Pizlio s’est imposé comme un leader dans l’industrie du mannequinat indien. Basée à Lucknow, en Inde, et régie par la famille Lodhi, l’objectif principal de cette organisation prestigieuse et renommée est de devenir un nom de confiance grâce à ses pratiques de mannequinat professionnelles éprouvées. À ce jour, plus de 500 modèles ont été connectés à plus de 50 marques par la société de gestion de modèles.





« Le directeur des opérations de Pizlio Models, M. Anuj Lodhi et le directeur, M. Jatin Dubey ont été les porte-flambeaux de cette organisation. Le succès que Pizlio Models a obtenu au cours de ses trois glorieuses années au service de l’excellence n’aurait pas été possible sans leur soutien et leurs conseils inconditionnels », partage le PDG de Pizlio Models, M. Vivek Lodhi.





Sous la superbe direction de Vivek Lodhi, PDG de Pizlio Models, la plus grande société de mannequins gère ses opérations avec succès à Lucknow, Mumbai et Delhi. Grâce à son soutien constructif et entreprenant, l’entreprise a accompli des exploits inimaginables au cours de ses trois années d’exploitation.





Beaucoup des mannequins indiens les plus compétents et les plus talentueux attendent une grande pause qui ne viendra peut-être jamais aujourd’hui. Quelques agences de mannequins lucratives et sans scrupules les laissent inexploitées avec leur potentiel illimité, leur travail acharné inestimable et leur profonde dévotion. Pour cette raison, les fraudes dans l’industrie du mannequinat ont augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière décennie, ce qui a amené les nouveaux modèles à pleurer la perte de motivation et de confiance dans l’industrie du mannequinat.





Modèles Pizlio a été lancé en réponse à la fraude généralisée commise par certaines agences de mannequins professionnelles très réputées il y a trois ans. En tant qu’agence de mannequins inébranlable et fidèle, son objectif est de guider des mannequins talentueux à travers l’Inde avec les opportunités les mieux adaptées.

Grâce à ses activités socialement et écologiquement responsables, Pizlio aspire à aider les personnes dans le besoin à travers le pays. De temps en temps, ils organisent également d’excellents événements caritatifs. Une campagne intitulée « Feed The Need » a été organisée avec la Ruhail Academy et a été l’un de leurs événements caritatifs les plus médiatisés.





Au cours de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, la campagne « Feed The Need » a principalement servi à aider les personnes touchées. Cette campagne impliquait la distribution de plats cuisinés, de masques faciaux, de biscuits et de rations sèches aux enfants nécessiteux, aux personnes âgées et autres.





Au fil des ans, Pizlio a réussi à servir des milliers de nouveaux venus et de nouveaux modèles. Ils sont devenus un nom de confiance dans l’industrie et ont établi des relations intéressantes en cours de route. En travaillant avec plus de 100 tournages de commerce électronique, des séries télévisées et plus de 30 grandes marques, entre autres projets.





Leur équipe de modèles professionnels établis et d’experts de l’industrie possède une connaissance approfondie de l’industrie de la modélisation et du divertissement. Les nouveaux modèles peuvent les contacter dès aujourd’hui pour obtenir le meilleur portefeuille professionnel et les meilleurs conseils pour réussir dans l’industrie. Comme l’entreprise travaille avec certains des plus grands noms de l’industrie et est prête à vous aider à réaliser vos rêves.

Avis de non-responsabilité : l’article mentionné ci-dessus est une initiative Consumer Connect. Cet article est une publication payante et n’implique aucune implication journalistique / éditoriale d’IDPL, et IDPL ne revendique aucune responsabilité.