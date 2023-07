Pizarro de l’Inter Miami critique les échanges de joueurs de la MLS sans consentement

Le milieu de terrain de l’Inter Miami Rodolfo Pizarro s’est prononcé mercredi matin contre la stratégie d’échange de joueurs en MLS. Pizarro fait partie des rumeurs commerciales concernant l’Inter Miami lors d’une refonte estivale du club.

Ses propos interviennent quelques semaines avant l’arrivée de Lionel Messi, sans doute la plus grosse signature de l’histoire de la MLS. La ligue a un plafond salarial strict. L’ajout de Messi et Sergio Busquets avec un potentiel pour Sergio Ramos et Jordi Alba met une pression sur cela. Par conséquent, le club devra échanger ou libérer l’un de ses joueurs désignés.

C’est là que la plupart pointent vers l’international mexicain de 29 ans. Pizarro est le joueur le mieux payé de Miami avec 3,35 millions de dollars par an. Même si Pizarro a du mal, il trouve difficile de continuer à tout donner pendant son départ.

Pizarro n’est pas fan de la politique commerciale de la MLS

Mercredi, Pizarro s’est adressé à la presse sur ce que c’est que d’avoir cette menace d’échange.

« Je pense que c’est difficile », a déclaré Pizarro. « J’ai un contrat – je ne savais pas que je pouvais être échangé de toute façon. C’est un peu étrange… Je pense que c’est la seule ligue au monde qui fait ça.

Bien sûr, Pizarro n’est pas le premier à se plaindre de la politique commerciale de la MLS. Les joueurs peuvent voir leurs droits échangés avec d’autres clubs de la ligue en un tour de main. Bien qu’il s’agisse de droits des joueurs pour les clubs, les vrais joueurs trouvent ironique qu’ils n’aient aucun droit sur l’endroit où ils vont.

Pizarro pourrait à nouveau faire équipe avec Martino

La saison en cours est la dernière de Pizarro sous contrat avec les Herons. L’équipe peut décider comment gérer son avenir de différentes manières, notamment en rachetant le reste de son contrat ou en l’échangeant avec une autre équipe MLS. Le Los Angeles Galaxy, qui souffre d’une restriction de transfert international, a des liens avec un éventuel déménagement de Pizarro.

Il a commencé 12 matchs cette saison mais n’a fourni qu’une passe décisive. Pendant toute la saison 2022, il a été prêté à l’équipe de Liga MX Monterrey, où il était tout aussi dominant qu’il l’était avec le club.

L’Inter Miami a nommé Tata Martino comme nouvel entraîneur-chef la semaine dernière. Martino et Pizarro se connaissent depuis le temps qu’ils ont passé à travailler ensemble dans l’équipe nationale mexicaine lorsque Martino était l’entraîneur de Pizarro. L’entraîneur argentin a eu moins de temps pour travailler avec son équipe depuis qu’il est à Miami en attente d’un visa de travail.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto