La start-up spatiale Pixxel a signé un accord avec NewSpace India Limited (NSIL) pour lancer le premier satellite privé de télédétection du pays sur une fusée ISRO PSLV au début de 2021. Cet accord est unique en son genre après la création de IN -SPACe, l’organisme d’autorisation et de réglementation du Département de l’Espace pour permettre aux acteurs privés d’entreprendre des activités spatiales en Inde, a déclaré Pixxel dans un communiqué.

«Le Département de l’espace est heureux d’avoir l’une des plus importantes start-ups spatiales privées en Inde, Pixxel, à bord de cette mission. Nous sommes conscients du potentiel des satellites d’imagerie terrestre de Pixxel pour résoudre certains problèmes urgents de notre époque et nous sommes impatients de un résultat positif de ce lancement », a déclaré le secrétaire du Département de l’espace, K Sivan, dans le communiqué.

« Avec la création d’IN-SPACe, nous nous associerons également à d’autres acteurs privés qui peuvent aider l’Inde à franchir plus de jalons à l’avenir », a ajouté Sivan. Pixxel a annoncé son intention de fabriquer et de lancer une constellation de 30 satellites entre décembre 2022 et juin 2023.

La société a également signé un accord avec la société de transport et d’infrastructure par satellite dans l’espace Momentus pour le lancement de son deuxième satellite en 2021, avec une option de voler à nouveau en 2022. «Nous sommes très heureux de lancer cet ambitieux voyage en association avec NSIL / ISRO . Nous sommes ravis du fait que le premier satellite privé commercial de l’Inde soit désormais lancé sur une fusée indienne. Ce n’est pas seulement un moment de fierté pour nous en tant qu’organisation mais aussi en tant que citoyens pour travailler avec les capacités de notre pays « , a déclaré Awais Ahmed, PDG de Pixxel .

Le 3 décembre 2020, NewSpace India Limited (NSIL), Department of Space, a conclu un accord de lancement avec M / S Pixxel, une société privée de satellites pour le lancement de leur premier satellite. Le satellite devrait être lancé à bord du PSLV début 2021#Dans l’espace #Pixxel – ISRO (@isro) 4 décembre 2020

Le Département de l’espace et Pixxel travailleront en collaboration pour améliorer l’utilisation et maximiser les avantages des actifs spatiaux pour l’Inde, indique le communiqué. Cette mission privée d’observation de la Terre, unique en son genre, contribuera à apporter des solutions à de nombreux problèmes environnementaux et agricoles urgents, entre autres, et contribuera à faire du monde un endroit meilleur et plus durable, a-t-il ajouté. « Pixxel est en train de construire une constellation de petits satellites d’imagerie terrestre qui offriront une couverture mondiale toutes les 24 heures une fois pleinement déployés. Les satellites collecteront des données riches en informations à haut débit qui seront analysées à l’aide de modèles d’IA et de ML afin de rendre les organisations plus efficaces dans une pléthore de secteurs allant de l’agriculture à la surveillance urbaine entre autres », a-t-il déclaré.