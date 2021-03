« Il y a eu une seconde où je n’allais pas le mettre sur le disque et puis j’ai réalisé qu’il y avait des gens qui avaient écrit des chansons qui m’avaient beaucoup aidé, et des gens qui m’ont fait me sentir connecté quand je me suis senti très déconnecté. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy