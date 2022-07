Pixel’s At a Glance bénéficiera bientôt de l’assistance Ring Video Doorbell

Le code découvert dans la mise à jour d’Android System Intelligence indique l’arrivée de la prise en charge des sonnettes vidéo Ring à l’intérieur de Google Pixel. En bref caractéristique. Actuellement, les sonnettes vidéo Nest sont tout ce qui est pris en charge par En un coup d’œil, mais avec ce changement, il semble que Google soit ouvrir la porte à Amazon. Trouver?

Google semble travailler dur pour développer la fonctionnalité At a Glance pour les appareils Pixel. Récemment, il a été découvert que les mises à jour de livraison de nourriture et les statuts de covoiturage pourraient également être suivis via En un coup d’œil. Cela devient définitivement plus qu’un widget météo et date pour nous.

Nous ne savons pas avec certitude quand Google a l’intention de donner le feu vert au support vidéo Ring, mais avec le code repéré, il est sûr de dire que cela pourrait être bientôt.