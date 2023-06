Pixel Watch récupère Google en un coup d’œil sur les téléphones

Le widget « En un coup d’œil » que Google refuse de me laisser supprimer sur les téléphones Pixel a fait son chemin vers la Pixel Watch, semble-t-il. Seulement avec cet ajout, Google ne l’introduit pas de force sur votre montre et vous laisse plutôt décider si vous voulez l’utiliser ou non. Quel concept.

Les gens à 9to5Google découvert « En un coup d’œil » comme une nouvelle complication qui semble être liée à Google Assistant sur la montre et peut être ajoutée pour sélectionner les cadrans / mises en page de la montre. Nous ne savons pas s’il est arrivé dans le cadre de la mise à jour de juin ou via une mise à jour de Google Assistant (ou une combinaison des deux), mais nous y sommes. Google semble l’activer côté serveur, car c’est leur truc.

Qu’est-ce que « En un coup d’œil », demandez-vous ? Sur les téléphones Pixel, c’est le widget qui se trouve en haut de votre écran d’accueil principal qui affiche généralement l’heure et la météo. Il peut également vous montrer toutes sortes d’autres informations selon vos besoins, telles que les prochains rendez-vous du calendrier, si quelqu’un sonne à votre porte Nest, l’état des minuteries en cours d’exécution sur un appareil Google Home, etc. À mon avis, il est à la fois utile et désagréable car il peut afficher des informations opportunes mais ne peut pas non plus être entièrement supprimé – Google ne vous laissera pas récupérer entièrement l’espace 4 × 1 qu’il occupe sur un écran d’accueil.

Sur la Pixel Watch, la fonctionnalité semble limitée pour le moment à afficher la date + la météo et les prochains rendez-vous du calendrier. Et c’est cool, car la complication fait au moins le double devoir de la météo et de la date dans un seul créneau. Peut-être qu’un jour, il étendra les capacités à d’autres fonctionnalités d’un coup d’œil.

Si vous souhaitez l’ajouter, vous devrez utiliser les dispositions modulaires II ou modulaires III du cadran de la montre Utility.