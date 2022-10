Pixel Watch pourrait vous empêcher de vider Android

Avec sa Pixel Watch qui devrait faire ses débuts jeudi, Google a une chance de rattraper le temps perdu en offrant aux propriétaires de smartphones Android une smartwatch digne de ce nom – et en leur donnant une meilleure raison de ne pas passer aux produits Apple.

Jeudi, les téléphones et les montres Pixel partageront la vedette avec les appareils domestiques intelligents et d’autres matériels lors de l’événement de lancement de produit d’automne Made By Google à Brooklyn, New York. Si la division des appareils Google réussit, sa montre intelligente pourrait encourager les clients à rester dans le giron d’Android, tout comme les montres Apple rendent difficile le vidage de leur iPhone.

Voir également: C’est ici que vous trouverez notre blog en direct pour l’événement Google Pixel.

La Pixel Watch pourrait être l’ingrédient manquant dans la gamme d’appareils de Google qui peuvent vous aider à vous enfermer dans son monde de produits et de services. Google propose de nombreux autres produits tels que des thermostats, des routeurs Wi-Fi, des haut-parleurs intelligents et des sonnettes en réseau qu’il peut apporter à cette vaste compétition écosystémique. Attendez-vous à en voir un tas à l’événement de Brooklyn. Mais cela n’empêche pas les utilisateurs d’Android de passer aux iPhones, car l’application Google Home qui les gère fonctionne également correctement sur les produits Apple.

Une montre, en revanche, est un appareil plus personnel.

“L’une des choses qui maintient les gens enfermés dans l’écosystème d’Apple, c’est qu’une fois que vous avez acheté une Apple Watch, il est vraiment difficile de partir”, a déclaré Analyste technique Avi Greengartnotant que la Pixel Watch jouera un rôle essentiel dans l’événement Made by Google.

Cette année, le L’iPhone a dépassé les appareils fonctionnant sous Android, le logiciel mobile de Google, pour la première fois depuis 2010 en tant que smartphone de choix aux États-Unis. La domination d’Apple sur les téléphones provient d’avantages tels qu’une conception de produit solide, des clients fidèles, une multitude d’applications et un marketing efficace. Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est également réjoui du taux de personnes qui ont abandonné Android pour passer à iOS.

Alors que les grandes entreprises technologiques comme Google et Amazon ont créé des familles d’appareils interconnectés, personne ne le fait mieux qu’Apple. Des accessoires comme l’Apple Watch et les AirPods fonctionnent harmonieusement ensemble, renforçant les forces de chacun et décourageant les gens de se débarrasser d’un produit ou d’un autre. L’Apple Watch ne fonctionne qu’avec les iPhones, ce qui rend difficile pour les utilisateurs qui ont dépensé 399 $ sur une Apple Watch Series 8 de passer à Android.

À l’inverse, le logiciel Wear OS de Google n’a pas été largement répandu. Les montres Apple alimentées par le système d’exploitation Watch d’Apple verrouillées 29 % des expéditions mondiales de montres connectées au deuxième trimestre 2022, faisant d’Apple la plus grande entreprise de loin, selon Counterpoint Research. Alors que les fabricants d’Android créent des téléphones de pointe, l’absence de logiciel de smartwatch puissant rendait difficile la concurrence avec Apple, et Google lui-même n’avait aucun produit de smartwatch.

La première Apple Watch est arrivée en 2015, un an après que Google a annoncé son projet de logiciel Wear OS. L’argumentaire de vente initial d’Apple était quelque peu confus – l’Apple Watch était-elle une montre numérique utile ou un accessoire de mode coûteux ? Mais la société a pris son envol avec des améliorations annuelles régulières qui ont cimenté sa montre intelligente en tant qu’outil de communication, de santé et de forme physique.

Google a eu du mal à réussir Wear OS malgré le soutien de marques de mode telles que Fossil et Michael Kors. Le principal partenaire du fabricant de téléphones Android, Samsung, a abandonné Wear OS pour son propre système d’exploitation Tizen. Cette fracture n’a commencé à se combler que lorsque Samsung est revenu dans le giron de Google avec la Galaxy Watch 4 en 2021.

Pour que la Pixel Watch réussisse, Google devra nous donner une bonne raison de l’acheter, comme des fonctionnalités d’IA supérieures et une intégration avec les téléphones Android et les services Google. Cela aiderait non seulement les bénéfices de la division matérielle de Google, mais l’ensemble du monde Android.

Une bonne montre peut maintenant être aussi importante qu’un bon téléphone pour fidéliser la clientèle. “En fait, je dirais que pas mal de clients sont restés avec Apple à cause de l’Apple Watch, et pas nécessairement à cause de l’iPhone”, a déclaré Carolina Milanesi, analyste en stratégies créatives.

Milanesi soupçonne que la division matérielle de Google, Made by Google, n’a tout simplement pas eu le financement et le personnel pour rivaliser efficacement avec l’Apple Watch.

“Nous devons toujours penser à Google par rapport à Made by Google”, a-t-elle déclaré. “Je pense que Made by Google a encore des ressources limitées.”