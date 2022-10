Pixel Watch Official, à partir de 349 $ et disponible en précommande maintenant

Google a fait le Montre Pixel officiel ce matin, et oui, ça a été une longue attente. Google a d’abord détaillé la Pixel Watch à Google I/O en mai. Ce matin à New York devant un public en direct, la société a annoncé que Pixel Watch serait disponible à l’achat la semaine prochaine pour un prix de départ de 349 $ et est maintenant en pré-commande via Google Store.

Pour son prix de 349 $, la Pixel Watch est dotée d’un boîtier de 41 mm et est alimentée par un SoC Exynos 9110 et un coprocesseur Cortex M33. Les autres spécifications incluent 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, une connectivité LTE pour 50 $ supplémentaires, des boîtiers composés à 80 % d’acier inoxydable recyclé, une batterie de 294 mAh, une cote de 5 ATM, plus Wear OS 3.5.

Pour les choix de style, Google propose trois options : Champagne Gold, Matte Black et Polished Silver. Pour les groupes, les options de style et de matériel ne manquent pas pour les utilisateurs. Tout, du cuir aux bracelets tissés, semble être disponible, mais comme prévu, les acheteurs seront limités à l’utilisation de bracelets spécialement conçus pour Pixel Watch. Regardez ci-dessous pour voir comment Google a conçu ce système, en le comparant à un système d’objectif interchangeable pour un appareil photo. Il fait assez chaud.

Du côté des logiciels, Google exploite son acquisition de Fitbit et apporte de nombreuses technologies de suivi de la condition physique et les intègre directement dans Pixel Watch. Par exemple, le capteur de fréquence cardiaque doit être extrêmement précis, capable de suivre la fréquence cardiaque d’un utilisateur à la seconde près. Google met en avant une application ECG dédiée, la détection des chutes et le SOS d’urgence, un suivi amélioré du sommeil et Fitbit Premium inclus avec l’achat (6 mois gratuits). De plus, Google Assistant est intégré, capable de fournir toute l’aide et les ressources dont vous pourriez avoir besoin.

Pixel Watch est en pré-commande dès maintenant si vous savez déjà que c’est la montre que vous voulez / devez avoir. La disponibilité générale commence la semaine prochaine.

Pour terminer!